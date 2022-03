Mangue: Le prix bord champ 2022 à l’exportation fixé à 2400 FCFA

Du 21 au 22 mars 2022, les acteurs de la filière mangue ont organisé leur Assemblée générale ordinaire (AGO) au complexe hôtelier Olympe de Korhogo. Le Conseil d’administration composé des différents collèges des producteurs, des commercçants et de transformateurs, a procédé, au terme d’échanges marathon et de nombreux conciliabules, à la fixation du prix de la caisse de mangue Kent.

Campagne Mangue 2022 : le prix de la caisse bord champ annoncé à Korhogo

Pour la campagne mangue 2022, le prix bord champ de cette variété dédiée à l’exportation est fixé à 2400FCFA quand celui au kilo à la station de conditionnement est de 200FCFA. Nonobstant les difficultés exoposées de part et d’autre des parties en négociation, ils ont convenu de reconduire les prix fixés sur le campagne précédente. Par ailleurs, le conseil d’administration en accord avec les parties prenantes a décidé de l’ouverture de la campagne pour la date du 5 avril 2022. Les producteurs, les commerçants, les exportateurs et les transformateurs ont revelé l’existence de pierre d’achoppement dans la pratique de leurs activités.

Entre autres, la concurrence des pays limitrophes (Ghana et Burkina Faso), l’exigence d’une caution bancaire, les frais de frêts et de douanes, les nombreuses interceptions et l’augmentation des prix du plant de la mangue pratiqués par le CNRA. Pascal Honoré Nembélessini-Silué, président de l’Interprofession de la mangue a encouragé les acteurs de cette filière appliquer effectivement les différents prix annoncés pour la compagne mangue 2022. « Il faut absolument qu’on fasse mieux pour la campagne 2022 », a-t-il rappelé avant d’inciter sur l’application scrupuleuse des mesures phytosanitaires au sein des vergers, gage d’une bonne campagne de production nationale.

Ouverte le 8 avril 2021, la campagne mangue a duré 50 jours contre 33 jours en 2020. Tandis la quantité exportée était de 25296 tonnes en 2020, il a été enregistré 32811 tonnes pour 2021. En ce qui concerne la production de la mangue sechée, il est à constater 527 tonnes en 2021 contre 207 tonnes en 2020. Les prix pratiqués à la caisse bord champ ont été de 2400 francs CFA en 2021 opposés à 2350 francs CFA en 2020. Pour ces trois dernières années, les interceptions ont été de 9 cargaisons en 2019, 5 en 2020 et 22 en 2021. La campagne mangue 2021 s’est refermée le 28 mai 2021 et a pu compter sur le travail acharné de 49 exportateurs agréés et 38 stations. Cette AGO a vu la participation des partenaires de l’Inter-Mangue dont le BDEx, le FIRCA et le ministère de l’Agriculture.

Info: P.K