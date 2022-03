Petit Denis se confesse: ''J’ai fait trop de choses négatives dans ma vie ''

En séjour en Europe, le chanteur Zouglou, Petit Denis, a accordé une interview à Brut Côte d’Ivoire dans laquelle il est revenu sur le décès de sa mère.

Petit Denis: ‘’Je n’ai pas pris la peine d’enterrer ma mère''

Dans une interview vidéo accordée à Brut Côte d’Ivoire, le chanteur Zouglou, Petit Denis a évoqué l’un des faits qui ont marqué sa vie. Il s’agit, en effet, du décès de sa mère. Il a affiché sa tristesse de n’avoir pas été présent à l’inhumation cette dernière.

‘’Actuellement, je continue à le vivre mal, parce que je n’ai pas pris la peine d’enterrer ma mère. Je n’ai pas eu l’occasion de l’enterrer, et ça c’est quelque chose qui me brise jusqu’à présent. J’étais absent, j’étais en Europe. Je n’avais pas encore la possibilité de pouvoir rentrer, et tout s’est passé derrière moi‘’, s'est confié Petit Denis, visiblement attristé.

‘’C’est difficile, mon père, je ne l’ai pas connu. Donc la seule personne qui me restait, c’était ma mère. L’amour d’une mère, rien ne peut changer cela, et après son départ, je vois que je suis tout seul parce que je n'ai pas de frère. Je n'ai pas de sœur. Voilà‘’, a ajouté l'enfant de Gbatanikro.

A la question de savoir si sa défunte mère était fière de lui, Petit Denis s’est exprimé en ces termes: ‘’ Je ne peux pas dire cela, j’ai fait trop de choses négatives dans ma vie. Je ne pourrai pas parler des choses positives aussi. Donc si elle était fière de moi, ça je ne peux pas le savoir. Seulement d’où elle est, qu’elle me pardonne. C’est tout‘’.