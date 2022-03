Mondial Qatar 2022: Ces 6 joueurs vont faire sensation lors des barrages

Les matchs de barrages du Mondial 2022, zone Afrique, débutent vendredi 25 mars et ces joueurs seront à surveiller de près lors de ces éliminatoires africaines.

Mondial 2022, barrages zone Afrique: Ils feront la différence pour qualifier leurs pays pour le Qatar

Les barrages pour la Coupe du monde 2022 de la zone Afrique auront lieu les 25 et 29 mars. La compétition prévue en fin d'année au Qatar ne réserve que cinq fauteuils pour les sélections du continent....

1 - Sénégal - Sadio Mané

La star de Liverpool, Mané, vit l'un des meilleurs moments de sa carrière de footballeur après avoir joué un rôle clé dans le premier titre de champion d’Afrique remporté par son pays le mois dernier. Il cherche désespérément à ajouter un autre chapitre à son palmarès de footballeur international en dirigeant les Lions de la Teranga à la victoire contre l'Égypte - l'équipe qu'ils ont battue en finale au Cameroun aux tirs au but.

Le petit attaquant a marqué trois buts lors de la 33e édition de la CAN, délivré deux passes décisives lors des sept matches disputés par le Sénégal dans la compétition phare de l'Afrique. Son penalty gagnant les a aidés à vaincre l'Égypte pour sceller le titre et il a été nommé joueur du tournoi. Cela montre qu'il sera influent dans leur match revanche contre les Pharaons malgré la présence d'autres joueurs de haut niveau comme Kalidou Koulibaly et le gardien Edouard Mendy dans l'équipe sénégalaise.

2 - Cameroun - Vincent Aboubakar

Les Lions Indomptables compteront sur l'adresse de l'attaquant basé en Arabie Saoudite qui a mené l'équipe avec aplomb lors des derniers matchs notamment lors de la CAN TotalEnergies 2021. L'attaquant qui a jusqu'à présent marqué huit fois pour Al Nassr en 22 matches, a joué un rôle déterminant lorsque le Cameroun a terminé troisième lors de la récente phase finale de CAN. Avec huit buts en sept matches, Aboubakar a été le meilleur buteur de la CAN et a fait partie de l'équipe-type du tournoi. Il doit être à son meilleur niveau pour que le Cameroun puisse battre les Algériens qui sont passés à côté de leur sujet lors de la CAN.

3 - Egypte - Mohamed Salah

Le match revanche très attendu entre les finalistes de la CAN, le Sénégal et l'Égypte, nécessite des joueurs de renom et Salah est certainement parmi les meilleurs au monde. La superstar de Liverpool cherche à apaiser les fans des Pharaons qui sont encore sous le choc de la douleur d'avoir perdu la finale face à l'adversaire de cette semaine le 6 février dernier. Salah a été l'un des meilleurs joueurs de son pays au cours des dernières années et ses 28 buts en 36 apparitions pour Liverpool cette saison ont fait de lui un attaquant redouté. Avec dix passes décisives en club cette saison, l'Egypte est convaincue qu'il arrivera au moment où il en aura le plus besoin pour l'aider à devancer le Sénégal et à se qualifier.

4 - Nigéria - Victor Osimhen

Moses Simon était le favori des fans des Super Eagles lors de la récente CAN jouée au Cameroun mais cette place dans le cœur des fans risque d’être prise par l'attaquant de Naples Victor Osimhen de retour dans la sélection nigériane après avoir raté la CAN au Cameroun pour raison de blessure.

Avec sa forme du moment, il sera le premier atout offensif des Super Eagles pour affronter le Ghana. Ses 10 buts et ses six passes décisives en 19 matches montrent que l'attaquant est l'homme à surveiller dans le match à deux contre ses rivaux. Quinze buts toutes compétitions confondues pour Napoli (élite italienne) jusqu'à présent cette saison montrent que sa combinaison avec Kelechi Iheanacho et Odion Ighlo dans l'attaque du Nigeria peut causer des dégâts dans n’importe quelle défense lors de ces barrages.

5 - Algérie - Riyad Mahrez

Les Fennecs s'appuieront sur l'ailier de Manchester City (élite anglaise), Mahrez pour apporter la touche technique devant faire plier les Lions Indomptables. L'Algérie, vainqueur de la CAN TotalEnergies 2019, n'a pas été impressionnante lors de la défense de son titre le mois dernier et a été éliminée en phase de groupe sans gagner la moindre rencontre. Les Fennecs espèrent apaiser leurs fans et avec Mahrez dans l'équipe, ils sont convaincus d’avoir l’arme fatale pour arriver à leurs fins c’est-à-dire la qualification à la Coupe du Monde. L’attaquant algérien de Manchester City est d’ailleurs dans une forme étincelante avec 22 buts marqués toutes compétitions confondues pour la saison en cours. L'ailier, qui peut également jouer en attaque, a joué un rôle déterminant lorsque Leicester City (élite anglaise) a remporté le titre de Premier League anglaise pour la première fois de la saison 2018/2019. Il a depuis rejoint Manchester City où il a remporté plusieurs titres.

6 - Ghana - Thomas Partey

En l'absence du capitaine, Andre Ayew suspendu, Partey a remplacé le meneur de jeu d'Al Sadd (Qatar) en tant que joueur le plus influent des Black Stars pour ces barrages de la zone Afrique.

La star d'Arsenal a connu un renouveau avec l'équipe anglaise qui l’a nommé joueur du mois de février.

L'ancien de l'Atletico Madrid (élite anglaise) a marqué dix buts en 27 matches avec les Black Stars, démontrant ainsi son importance pour les quadruples champions d'Afrique.

Contre leur grand rival le Nigeria, le milieu de terrain du Ghana aura la liberté de rejoindre l'attaque qui devrait être un casse-tête pour les Super Eagles.