Alphabétisation: Ce que prévoit Myss Belmonde pour les femmes du Gôh

La Ministre Belmonde Dogo annonce le lancement d’un programme d’ alphabétisation au profit des femmes du de la région du Gôh en vue d’acquérir un savoir-faire qui leur permet de s’insérer dans le tissu professionnel et de développer des activités économiquement rentables.

Alphabétisation et autonomisation des femmes, une priorité pour la ministre de la Solidarité

Perçue par l'UNESCO comme un moteur du développement durable, car permettant une participation accrue au marché du travail, l' alphabétisation, quand elle n'est pas prise en compte, devient un frein au développement humain durable. Pour répondre à cette problématique, la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, madame Belmonde Dogo entend relever le défi de l’ alphabétisation en milieu rural en général et celles des Sous-préfectures de Galébré, Guibéroua et Dignago en particulier.

Pour Belmonde Dogo, il est important de mettre en place un programme d’ alphabétisation afin que les femmes puissent acquérir des connaissances de bases et réussir leur autonomisation. A Galébré, au cours de la célébration des droits des femmes, lundi 21 mars 2022, elle a annoncé mettre à disposition des populations du Gôh, des outils nécessaires pour ces apprentissages.

Les femmes de Guibéroua-Galéré-Dignago invitées à s’approprier le programme

La ministre Belmonde Dogo a soutenu que savoir lire et écrire est un outil des plus puissants de lutte contre la Pauvreté et les inégalités. Raison pour laquelle, elle exhorte les femmes du grand Guibéroua (Guibéroua-Galébré-Dignago) à s’approprier le programme d’alphabétisation mis en place par le Ministère de l’éducation nationale. « Cette année, nous avons un seul mot, l’alphabétisation et cela doit être un défi pour toutes les trois sous-préfectures », affirme-t-elle tout en les invitant à se donner un brin de temps par jour pour apprendre à lire et à écrire car elle ambitionne lancer ce projet à partir du mois de mai 2022.

La Ministre a fait remarquer par la suite, que l’alphabétisation ouvre la porte de l’autonomie sociale et financière tout en renforçant la confiance en soi. « Vous pourrez lire des ordonnances médicales, remplir des documents administratifs et vous saurez faire des calculs pour acheter et vendre au marché (…) malgré les montants ou le Fonds d’appui aux femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) mis à votre disposition pour mener des activités génératrices de revenus, si vous ne savez ni lire, ni écrire, le résultat sera toujours difficile », a conseillé la députée des trois sous-préfectures.

Se constituer en groupements féminins

Myss Belmonde Dogo a saisi l’occasion pour rappeler à ces femmes l’importance de se constituer en associations et en coopératives pour booster davantage le développement socio-économique des localités de Galébré, Dignago et Guibéroua. A sa suite, le Ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zoro Bi Ballo, invité spécial à cette célébration des femmes du Grand Guibéroua, les a appelées à demeurer des ambassadrices de paix et de cohésion sociale.

Pour lui, ces femmes doivent être conscientes du fait qu’elles contribuent au développement socio-économique de leurs sous-préfectures et même du pays, de par leurs activités génératrices de revenus. « Vous devez être fières de vous ! Sachez que ce sont les taxes qui proviennent de la vente de vos productions locales qui permettent au Gouvernement de réaliser des infrastructures pour votre bien-être » a-t-il souligné. Le Ministre Epiphane Zoro Bi Ballo a aussi salué les efforts de la Ministre Belmonde Dogo pour son militantisme en faveur des femmes dans les trois sous-préfectures et sur l’ensemble du territoire national.

Et c’est ce qui a fait réagir Angèle Manan Djôlô, porte-parole des femmes de Galébré, Guibéroua et Dignago en ces termes. « Vos actions de développement en faveur des femmes du grand Guibéroua sont devenues une tradition. Merci de toujours vous soucier de la cause commune dans notre région ». Cette fête a vu la mobilisation de plusieurs femmes des sous-préfectures de Galébré, Dignago et Guibéroua, réunies en associations et coopératives.

Défilés des femmes de toutes les communautés du Grand Guibéroua, prestations d’artistes, sketchs sur la promotion du genre et l’autonomisation des femmes ont fait partie des grandes articulations de cette cérémonie festive, sous le sceau du partage, de la cohésion et de la solidarité.