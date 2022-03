Exercice 2021: Ecobank Cote d'Ivoire cristallise les attentions

Enorme bilan d’ Ecobank Côte d'Ivoire au terme de l’exercice 2021. La banque dirigée par le Togolais Paul-Harry AITHNARD, aussi Directeur Régional exécutif du groupe Ecobank pour la zone Uemoa, a franchi le seuil de FCFA 35 milliards en Résultat Avant Impôt.

Ecobank Côte d'Ivoire: Les actionnaires se partagent 25,71 milliards de FCFA

La banque dirigée par le magnat des finances ouest-africaines, Paul Harry Aithnard (PHA), confirme sa solidité sur le marché ivoirien avec l’un des plus importants résultats annuels de son histoire, au terme de l’exercice 2021. Effaçant ainsi les stigmates de la crise sanitaire de 2020. En effet, Ecobank Côte d'Ivoire a engrangé l'an dernier un bénéfice net de 35 milliards de FCfa, soit une hausse d’environ 14% par rapport à l’exercice 2020.

Le dividende brut à distribuer, quant à lui, se chiffre à 25,71 milliards de FCfa, soit une dividende net de 420,3 FCfa par action à liquider le 29 avril 2022. L’établissement bancaire maintient ainsi sa courbe de croissance en franchissant le seuil de 35 milliards FCFA en Résultat Avant Impôt. De quoi donner raison à Paul Harry Aithnard, DG d’ Ecobank Côte d'Ivoire quand il estime que « le cœur battant du groupe Ecobank se trouve en Afrique de l’ouest francophone ».

Selon le Conseil d’Administration de Ecobank Côte d’Ivoire, réuni le 02 Mars 2022 sous la présidence de M. Michel AKA-ANGHUI, qui a examiné et arrêté les résultats, cette performance est liée à l’environnement économique du pays. Il a connu une “embellie au cours de l’année 2021 qui a positivement impacté les résultats de la Banque’, rapporte la banque.

Les principaux indicateurs se sont tous révélés en progression par rapport à 2020

Le total bilan de la Banque s’est affiché à 1 677,7 milliards FCFA, en progression de 5% par rapport au 31 Décembre 2020 (FCFA 1 602,3 milliards). Les dépôts qui se sont accrus de 11% ont pris une part importante à cette augmentation du total bilan. Toutes les lignes de dépôts ont contribué à cette progression, avec en premier lieu les dépôts à terme, qui ont connu une progression de 19% suivi des comptes courants qui ont crû de 10%.

En outre, cette bonne dynamique dans la collecte des dépôts d' Ecobank Côte d'Ivoire a permis à la Banque d’avoir un niveau de liquidité lui permettant d’augmenter ses activités de financement, et aussi d’avoir un recours moins important au refinancement, réduisant ainsi significativement ses charges d’intérêts.

Les prêts ont pour leur part connu un accroissement de 21% en glissement annuel, pour se porter à FCFA 753,3 milliards.

Le Produit Net Bancaire a atteint FCFA 90,5 milliards, en hausse de 5% par rapport à 2020.

Cette progression du PNB d' Ecobank Côte d'Ivoire sur l’exercice 2021, a été impulsée par les revenus hors intérêts qui ont connu une hausse de 9%, quand dans le même temps, la marge nette d’intérêt s’est relevée de 3% en comparaison de 2020.

La marge nette d’intérêt a bénéficié de la bonne tenue des charges d’intérêts qui se sont rétractées de 6% bénéficiant d’un niveau de refinancement plus bas mais également de la bonne dynamique observée sur la collecte de ressources au cours de l’année 2021.

La reprise des activités en 2021, après les perturbations liées à la pandémie à Coronavirus, a eu une incidence sur le niveau des charges d’exploitation. Toutefois, le maintien des initiatives de réduction de charges en cours depuis 2019, a permis à la banque de continuer à baisser ses charges à FCFA 42,6 milliards au 31 décembre 2021, soit une baisse de 2% (FCFA 0,96 milliard) par rapport à 2020.

Le coefficient d’exploitation est ainsi ressorti à 47,1%, en amélioration marquée par rapport à celui de 2020, qui était de 50,4%. En lien avec la volonté affichée d’assainissement du portefeuille et d’une couverture optimale des créances en souffrance, la dynamique sur le coût du risque pour l’exercice 2021 a conduit à un accroissement du niveau de provisions de 11% à quasiment FCFA 12,0 milliards. Sur l’année 2021, le coût du risque a été maîtrisé et s’affiche à 1,5% en baisse par rapport au 1,6% en 2020.

Cela a été rendu possible grâce à l’exécution diligente du plan intitulé « Réussir Ensemble » et la poursuite de la stratégie de la Banque reposant sur les trois axes que sont: la croissance, la diversification et l’efficience de sa jeune et dynamique équipe managériale.

A en croire Paul Harry Aithnard, l’année 2020 a été une année spéciale des « premières ».

“C'est la première fois que la banque a eu ce niveau de résultat net, 30 milliards FCFA. C'est également la première fois que notre total bilan est passé au-dessus des 1600 milliards FCFA. C’est la première fois que les dépôts clients se rapprochent des 1000 milliards FCFA et c’est la première fois aussi que nous atteignons un niveau de chiffre d’affaires qui se rapproche des 86 milliards FCFA.

Enfin, c'est la première fois que la banque renforce autant ses niveaux de fonds propres qui sont quasiment de 130 milliards FCFA. Toutes ces performances sont des acquis dans le déroulement de notre feuille de route que nous avons mis en place depuis bientôt 2 ans et demi.

Toutefois, l'année 2020 a vu l'arrivée du coronavirus qui nous a retardés dans l'exécution de cette feuille de route sur quelques volets”, confiait-il à l’Agence Ecofin, en juillet 2021.