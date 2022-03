Alphonse Soro attaque Laurent Gbagbo et se fait lyncher

Alphonse Soro est sous le feu des critiques des partisans de Laurent Gbagbo après avoir dénoncé les propos tenus par l’ancien chef d’État ivoirien à Songon. Cet ancien proche de Guillaume Soro n’a pas échappé à de virulentes critiques sur la toile.

Ce qu’ Alphonse Soro reproche à Laurent Gbagbo

Neuf mois après son retour en Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo a rendu une visite aux populations de Songon le samedi 19 mars 2022. Au cours de son allocution, l’ex-homme fort du FPI (Front populaire ivoirien) a déploré l’urbanisation de la ville d’Abidjan qui "a dépouillé totalement les Ebriés".

"Quand je suis devenu président, j’ai fait ce que j’ai pu pour donner des postes à des fils Ebriés. Je me disais : Si cela arrivait dans mon village, qu’est-ce qu’on serait devenu ? Ce qui est arrivé aux Ebriés, il faut que nous veillons à ce que cela n’arrive pas autres peuples de Côte d’Ivoire", a recommandé le fondateur du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire).

Ces propos de Laurent Gbagbo ne sont pas du goût d’ Alphonse Soro. Cet ancien partisan de Guillaume Kigbafori Soro a réagi à cette sortie du "Woody" de Mama. "L'ennui, l'indifférence du peuple, un pays paisible, transformé qui se développe à un rythme effréné et un gouvernement occupé à hisser le pays sur les plus hauts sommets du développement, un climat de paix non propice aux aventuriers politiques...Ça crée forcément des délires !", a commenté Alphonse Soro sur son compte Twitter.

À son tour, Alphonse Soro a vu sa publication susciter une vive réaction de partisans de Gbagbo. "Nous avons quand même nos us et coutumes bon sang !!! Quand on a versé du sang innocent, on l'a bouclé et on se fait tout petit pour espérer bénéficier de la mansuétude de ses victimes. C'est culturel et ne me remercie pas surtout", a martelé un internaute.

"Parce que vous vous avez ramassé du sang ou le distribuer ? Les assassinats en masses ont commencé par qui dans ces temps moments ? Quand des assassins osent l'ouvrir pour pondre des bêtises ! Pffffff", s’est exprimé un autre.