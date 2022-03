Olivia Yacé raconte son sacre à Miss Monde: Son parrain était dans la salle

Après sa grosse performance à la finale du Concours Miss Monde, Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021, a reçu un accueil chaleureux le mercredi soir à l’aéroport Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan.

La reine de la beauté ivoirienne, Olivia Yacé, a porté haut les couleurs de la Côte d’Ivoire durant le concours Miss Monde (ou Miss World) le 16 mars dernier à Porto Rico. Sur une centaine de participantes, elle a réussi à passer le premier stade des sélections dans le top 40, puis 13, puis le top 6 et a terminé deuxième dauphine du concours. Et c’est d’ailleurs la toute première fois qu’une africaine francophone réalise cet exploit qui fait d’elle la Miss Afrique 2021.

C’est donc à juste que le peuple ivoirien lui a réservé un accueil chaleureux dans la nuit du mercredi 23 mars à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Plusieurs autorités ivoiriennes au nombre desquelles le ministre de la Communication et des médias, Amadou Coulibaly, le ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, et la ministre de la Culture et de l’industrie des arts et du spectacle, Mme Arlette Badou N'Guessan Kouamé, ont effectué le déplacement pour accueillir la plus belle femme d’Afrique. Sans oublier les nombreux fans qui n’ont pas voulu se fait raconter l’événement.

Vêtue d’une robe verte, parée de sa couronne et de son écharpe estampillé "Miss Africa", la belle Olivia Yacé a, dans un premier temps, remercié Dieu pour ce sacre. "J'ai été envoyée en mission par le Comité Miss Côte d’Ivoire pour représenter mon pays dans ce concours mondial de la beauté à Puerto Rico (avec l'accent lusophone). Dieu merci je reviens en bonne santé avec une couronne et une belle écharpe ", a-t-elle affirmé tout en adressant ses remerciements au peuple ivoirien, à ses parents et au couple présidentiel pour le soutien.

La fille du Maire de Cocody est également revenue sur le déroulement du concours Miss Monde le 16 mars dernier. "Vous savez c'est un concours de beauté et dans un concours de beauté, il y a toujours plein d'émotions. Donc quand ils ont appelé le top 12, je ne sais pas pourquoi mais j'avais la foi que quelque chose pouvait changer. Il y avait mes parents, mon parrain dans la salle. Je les regardais et on attendait un miracle et là j'entends qu'il y a une 13ème finaliste donc (fmlv) je parle au Seigneur, je lui dis Seigneur, ça c'est pour la Côte d'Ivoire et quand ils ont appelé la Côte d’Ivoire, je ne pouvais qu'être contente et remercier le Seigneur, j'étais heureuse", a-t-elle confié. A sa sortie de l'aéroport, Olivia Yacé a pris un bain de foule.