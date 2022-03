Lutte contre l’endométriose: Plusieurs femmes d’ Agboville dépistées

En vue d’œuvrer à l’amélioration de la qualité des soins en vue d’améliorer les indicateurs en matière de santé et de la reproduction en Côte d’Ivoire, la SOGOCI (Société de gynécologie et d’obstétrique de Cote d’Ivoire), en collaboration avec le laboratoire IPSEN-PHARM, a initié ce jeudi 24 mars 2020 à Agboville, des consultations gratuites à l’attention des jeunes filles et des femmes.

Agboville en guerre contre l’endométriose

« Chères sœurs, je vous remercie d’avoir répondu à l’appel de la SOGOCI qui se soucie des problèmes entre autres, l’endométriose qui est une maladie silencieuse dont personne n’ose en parler. Nous espérons que cette journée va vous permettre de vous libérer et d’en parler autour de vous. Il faut que plus de femmes ne souffrent en silence et soient épanouies dans leur foyer et que les rapports sexuels ne soient pas un supplice pour à cause des douleurs », a expliqué Traoré Aminata, surveillante d’unités de soins au Centre hospitalier régional(CHR) d’Agboville), représentant le directeur, Claver Fabuis Savié Essoh.

La 3è édtion dans l’Agnéby-Tiassa concerne les jeunes filles et les femmes qui souffrent de douleurs pendant les règles, douleurs au bas ventre, douleurs lors des rapports sexuels; douleurs en urinant et douleurs en allant à la selle. Selon Dr Kangouté Yacouba, point focal de la SOGOCI des régions sanitaires de l’Agnéby-Tiassa et de la Mé, : « au-delà des douleurs citées, très souvent l’endométriose est cachée derrière la fertilité. Elle vous empêche de contracter une grossesse. Alors, ne restons pas à la maison. Ne soyons pas nos propres martyrs ».

Dr Kangouté a également indiqué que ces douleurs peuvent trouver solutions. « Cette journée est la bienvenue pour en parler, pour essayer de faire un diagnostic, pour vous orienter et vous soulager de ces maux», a rassuré le chef du service gynécologie obstétrique du CHR d’Agoville. Créée depuis 1973, la SOGOCI est une société savante ivoirienne à but non lucratif regroupant environ 450 gynécologues et obstétriciens et de plus 6000 sages-femmes repartis sur l’ensemble du territoire ivoirien.

Outre le CHR d’Agboville, les CHR d’Angré, de Daloa, Gagnoa, Yamoussoukro et les CHU de Treichville et Bouaké, bénéficient de cette opération gratuite de consultation gratuite contre de l’endométriose. Ainsi que les hôpitaux généraux de Bingerville, Abobo et Ferké, et FSU des 220 Logements d'Adjamé et de Yopougon Wassakara.

Tizié TO Bi

Correspondant régional