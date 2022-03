Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie: Une grève annoncée

La Coordination des Agents libres des Mines, du Pétrole et de l’Energie entame un mouvement de grève le lundi 4 avril 2022 sur toute l'étendue du territoire national de 7h30 à 16h30. A cet effet, les premiers responsables de ladite coordination ont déposé un préavis de grève jeudi 24 mars 2022 auprès de leur ministère de tutelle ( Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie ) et celui de la Fonction publique.

Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie : Des agents menacent de tout bloquer

Selon le Secrétaire Général de la Coordination Nationale des Agents libres des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Omepieu Diego Armand, cette grève vise à mettre fin au traitement discriminatoire entre les agents du secteur des mines et ceux du Pétrole et de l’Energie. Faire payer les primes des secteurs Pétrole et énergie par un circuit formel, c'est à dire une régie conforment aux dispositions du décret portant compte unique du trésor et la note circulaire de la primature sur la perception des recettes de service visés plus haut.

Reverser les primes liées aux ventes de données sismiques et les frais d'appontement et pipelines aux agents. Faire passer les ressources identifiées par la Coordination et transmises aux autorités du ministère des Mines du Pétrole et de l'Energie du circuit informel à un circuit formel.

À en croire le Secrétaire Général, une motion de protestation sera déposée à la Haute Autorité pour la Bonne gouvernance, à l'Inspection Générale des Finances et au ministère de la Promotion de Bonne gouvernance pour dénoncer la gestion des ressources publiques comme des biens privés au sein dudit ministère.

C'est clair, cette grève aura une incidence sur le travail au sein dudit ministère. C'est important que le ministre Thomas Camara prenne vite le dossier en main.