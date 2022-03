Nigeria : À 18 ans, il tue une dame avec un pilon et vole ses portables

La scène se déroule au Nigeria. Un adolescent de 18 ans a sauvagement tué une dame à l’aide d’un pilon. Abdulsamad Suleiman a ensuite pris la fuite avec les téléphone portables de sa victime rapporte le site Naija News. Le meurtrier a été interpellé par la police nigériane après son acte ignoble.

Nigeria : Un meurtrier de 18 ans arrêté par la police

Les faits sont rapportés par le média Naija News. Notre confrère fait savoir que le nommé Abdulsamad Suleiman a assassiné dame Rukayya Jamilu à son domicile pendant que son mari s’était rendu au travail. "Le 12/02/2022 vers 20h30, un rapport a été reçu d'un résident de Danbare Quarters, Kumbotso LGA Kano State que, le même jour vers 20h00, lorsqu'il est revenu de son lieu de travail à sa maison, il a rencontré sa femme, Rukayya Jamilu, 'f', 21 ans dans une mare de son sang immobile sur son lit, et aussi ses enfants, Anwar Jamilu, 3 ans, Amina Jamilu, un an avec des blessures graves", indique un rapport de la police du Nigeria.

Une fois informé, le commandement de l'État de Kano, CP Sama'ila Shu'aibu Dikk, a envoyé des policiers sur les lieux. Les détectives ont transporté les victimes à l'hôpital spécialisé Murtala Mohammed de Kano. Malheureusement, la pauvre dame n’a pas survécu aux coups de pilon assénés par Abdulsamad Suleima.

"Les enquêtes menées par le Département des enquêtes criminelles du Commandement et le DSS ont conduit à l'arrestation du principal suspect, un Abdulsamad Suleiman, 18 ans, de Dorayi Chiranchi Quarters, Gwale LGA Kano State et son complice, un Mu'azzam Lawan, 17 ans de la même adresse. Après une enquête discrète, le principal suspect a avoué que le 12/02/2022 vers 16 heures, il s'est rendu au domicile de la défunte en tant que parent et l'a rencontrée sur le lit", révèle des sources policières.