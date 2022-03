Crise en Ukraine : Les pays africains doivent cesser leur dépendance

La guerre en Ukraine va certainement changer les habitudes des africains. L’Organisation des Nations Unies (ONU) tire la sonnette d’alarme sur la nécessité pour les pays africains de sortir de la dépendance de certains pays où ils importent du blé.

Guerre en Ukraine : Le Mouvement Scaling up nutrition (SUN) interpelle les dirigeants africains

« La crise entre la Russie et l’Ukraine souligne davantage l’importance pour les pays africains de mettre fin à la dépendance des importations alimentaires et les services qui y sont liés », a alerté la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et coordinatrice du Mouvement Scaling up nutrition (SUN), Gerda Verburg.

L’ex-ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité alimentaire des Pays-Bas est intervenue par vidéoconférence, à l’occasion d’une conférence de presse sur « 2022, Année de la nutrition de l’Union Africaine », tenue jeudi 24 mars 2022, dans les locaux de l’UNICEF en Côte d’Ivoire.

Lors de cette conférence qui avait pour but de relever les défis et enjeux actuels de la lutte contre la malnutrition en Afrique, au regard du thème « 2022, année de la nutrition en Afrique » institué par l’Union Africaine (UA), Mme Verburg a déploré le fait que le continent continue d’être fortement dépendant de l’importation alimentaire.

Pour Gerda Verburg, « l’Afrique a le potentiel de fournir à ses populations, une alimentation saine et nutritive. » Pour rebondir, les différents acteurs de la lutte contre la malnutrition en Afrique, a-t-elle préconisé, doivent travailler en synergie. De plus, les organisations internationales doivent être conscientes que beaucoup de pays sont encore confrontés aux conséquences négatives du Covid-19, et les soutenir dans leur développement intégral.

Enfin pour le plan d’action et la feuille de route des Etats africains dans la lutte contre la malnutrition, il faut prioriser la prévention de la nutrition avec un accent mis sur les femmes et les enfants. Car, a-t-elle souligné, les pays africains perdent 11% de leur PIB à cause de la malnutrition.

Le 05 février, lors de la 35ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement, l’Union africaine (UA) a décrété l’an 2022, comme étant l’année de la nutrition. L’objectif pour les chefs d’Etats est de renforcer les systèmes agroalimentaires, les systèmes de santé, les systèmes de protection sociale pour l’accélération du développement humain, social et économique. Soutenir la nutrition, ont-ils signifié,c’est œuvrer pour le développement de nos sociétés.