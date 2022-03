Côte d’Ivoire : L’obligation de port du masque levée, sauf... !

La Côte d’Ivoire vient de lever l’obligation du port du masque, mesure adoptée à la prolifération du virus de COVID-19 en Afrique.

Plus d’obligation de port du masque en Côte d’Ivoire

Le ravage que devait faire le Covid-19 en Afrique n’a pas eu lieu. L’ONU avait pourtant tiré la sonnette d'alarme, disant qu’il fallait aider l’Afrique, potentielle grande victime de la pandémie. Même si le virus s’est propagé par endroit sur le continent, l’hécatombe annoncée ne s’est jamais véritablement produite. Tous les pays d’Afrique, dont la Côte d’Ivoire, avaient fait adopter le port du masque pour freiner la propagation du virus. Cette mesure barrière, pas vraiment observée par la population, vient d’être abandonnée par le gouvernement de Côte d’Ivoire.

Le Conseil national de sécurité (CNS) a fait savoir le jeudi 24 mars 2022, lors d’une réunion sur les mesures d’allègement, que l’obligation du port du masque en Côte d’Ivoire était désormais levée, “sauf dans les endroits clos et lors des grands rassemblements”.

L’autre bonne nouvelle concerne les voyageurs à destination de la Côte d’Ivoire. Désormais, il n’y a plus besoin de présenter un test PCR pour entrer dans le pays à une certaine condition toutefois. La présentation d’un pass vaccinal contre le Covid-19 sera suffisante pour entrer sur le territoire ivoirien. Les participants aux cérémonies et spectacles en Côte d’Ivoire, présentant la preuve d’une vaccination complète, seront également dispensés de test antigénique, d’après le communiqué de la réunion présidée par le Président Alassane Ouattara.

Le point de la pandémie de Covid-19 en Côte d’Ivoire

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle de la Côte d’Ivoire a fait un point de situation sur l’évolution de la pandémie dans le pays. À la date du mercredi 23 mars 2022, seulement 81 675 cas ont été confirmés de COVID-19, dont 80 846 guéris, 796 décès et 24 cas actifs en Côte d’Ivoire. Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 enregistrés dans le pays connaît une baisse significative depuis le début de l’année avec, en moyenne, 314 cas par jour notifiés en janvier 2022, 28 en février 2022 et 9 sur la période du 1er au 23 mars 2022.

La moyenne du taux de positivité, qui était de 7,2% en janvier 2022, est actuellement de moins de 1%, bien en dessous du seuil d’alerte de 5%; le taux d’occupation des lits dédiés à l’hospitalisation est passé de 30% en janvier 2022 à près de 2% actuellement, avec 5 lits occupés sur une capacité de 237; le taux de guérison est d’environ 99%. Quant au nombre de décès, il connaît également une baisse considérable avec 71 décès enregistrés en janvier 2022, huit en février et trois sur la période du 1er au 23 mars. Ainsi, la Côte d’Ivoire enregistre, à ce jour, un taux de létalité de 0,97%, l’un des plus faibles de la sous-région.