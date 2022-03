Mairie de Bondoukou: Les consignes fermes du maire Koné Hiliassou

Le maire de Bondoukou, Koné Hiliassou, a prôné la bonne gestion des fonds publics alloués à sa collectivité, lors de la seconde session ordinaire du Conseil municipal de l’exercice 2022, samedi 26 mars 2022 à Bondoukou.

Le maire et le conseil municipal de Bondoukou examinent l’état d’exécution du budget primitif 2022

Dans son adresse aux conseillers et à la population, le premier magistrat de la commune de Bondoukou a insisté sur le respect des procédures nouvelles de gestion des fonds publics et de passation des marchés selon des mesures strictes pour une question de transparence et de bonne gouvernance.

« Le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara porte un point d’honneur à la bonne gestion des fonds publics. Et la cour des comptes, seule institution habilitée par le gouvernement à auditer les services publics, est aussi très rigoureuse dans sa procédure », a-t-il soutenu.

Pour ce faire, il a invité les conseillers municipaux à construire ensemble la commune de Bondoukou et cultiver l’union malgré les divergences. « Nous avons l’impérieux devoir de travailler dans la cohésion et l’entente parce que la population nous fait confiance », a-t-il indiqué.

Le secrétaire général 2 de la préfecture, Loan Constant, a salué « ce don de soi et cette envie contagieuse de donner une image reluisante à notre belle cité ». Pour lui, un seul leitmotiv doit être de vigueur, à savoir, ”aller vite et bien en traduisant en réalité concrète les aspirations des mandats”.

A la faveur de cette rencontre, l’état d’exécution du budget primitif de la mairie de Bondoukou pour l’exercice 2022 qui s’équilibre en recettes et en dépenses, à hauteur de 751.237.000 fcfa, a été discuté. A ce titre, le budget de fonctionnement s’élève à 545.230.000 FCFA et celui lié à l'investissement est de 206.007.000 fcfa.

Au 20 mars 2022, pour les recettes, ce sont 9,84% au titre du budget de fonctionnement qui ont été recouvrés, soit 53.645.100 FCFA. Et au niveau des investissements, aucun recouvrement n’a été effectué.

Pour les dépenses, ce sont 54.608.412 fcfa soit 7, 27 % du mandatement qui ont été approuvés par les conseillers municipaux.

Le Conseil municipal de Bondoukou présidé par le maire Koné Hiliassou avait autorisé les paiements des actions et opérations incluses dans son programme triennal au titre du budget primitif de l’année 2022, lors de sa première réunion samedi 19 février.