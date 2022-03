Bondoukou: Mme Angeline Adjoumani en phase avec les femmes

Marraine de la Journée internationale des Droits des femmes (JIF 2022) célébrée le samedi 27 mars à Bondoukou, Mme Angeline Adjoumani exprime son engagement à l'action pour renforcer les efforts visant à soutenir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles en Coted’Ivoire.

Le président du Conseil régional du Gontougo et l’épouse du ministre Adjoumani aux côtés des femmes de Bondoukou

La présidente des femmes de Bondoukou, Saratigui Gbané, a invité, samedi 27 mars 2022, la gent féminine de Bondoukou à affirmer ” avec force leur abnégation au travail reconnue en Côte d’Ivoire et dans le monde”, lors de la célébration officielle de la journée internationale de la femme, édition 2022), dans cette localité.

” Soyez fières de vous, car votre valeur et votre abnégation au travail sont reconnues de tous dans le monde et singulièrement en Côte d’Ivoire “, a déclaré Mme Gbané , en présence de la marraine de la cérémonie, l’épouse du ministre de l’Agriculture et du développement rural, Mme Adjoumani Angéline, et du président du Conseil régional du Gontougo, Kossonou Kouassi Ignace.

Les femmes sont un maillon incontournable dans toute approche de développement durable, a insisté la présidente des femmes. "C’est donc à ce titre que le président Alasane Ouattara, à travers le ministère de la femme, de la famille et de l’enfant ne ménage aucun effort pour l’amélioration des conditions de vie de la femme”, a-t-elle rappelé.

A cet égard, le gouvernement a pris des mesures, notamment, pour une meilleure représentativité des femmes dans les institutions de la République, leur intégration dans tous les corps de sécurité et des fonds financiers pour son autonomisation, selon le directeur régional du ministère de la femme, de la famille et de l’enfant, Sekou Traoré.

” Il est temps de reconsidérer notre vision la femme et d'œuvrer pour une égalité des chances pour un développement durable”, a -t-il souhaité.

En ce sens, cette journée intervient comme une pause de réflexion à l’égard des femmes pour reconnaître et souligner les réalisations sociales, économiques et politiques des femmes et des filles, selon le préfet de Bondoukou, Sory Sangaré. ” Le gouvernement met, désormais, au centre de sa politique la dimension genre”, a-t-il dit.

La marraine, Mme Adjoumani Angeline a affirmé, par l'entremise de son porte-parole, le président du Conseil régional du Gontougo, son attachement total à la cause de la femme à Bondoukou.

Elle a offert près de trois millions FCFA à la grande joie des participantes, venues en grand nombre à ces festivités, initialement prévues pour se tenir le 8 mars 2022 à Bondoukou.