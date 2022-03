Soubré: Belmonde Dogo et Mme Donwahi célèbrent les Femmes

La ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, et Baflan Laure Donwahi, présidente de l’Union des femmes de la Nawa, ont commémoré aux côtés des femmes de Soubré, la Journée internationale des Droits des femmes le 25 mars dernier.

JIF 2022: 10 machines à coudre et 04 broyeuses remises aux femmes de Soubré

La sénatrice Baflan Laure épouse Donwahi, présidente de l’Union des femmes de la Nawa, a offert des machines à coudre et des broyeuses à des femmes de la Nawa, pour contribuer à leur autonomisation.

Le matériel composé de dix machines à coudre et de quatre broyeuses, a été remis samedi 26 Mars 2022, à la place de l’indépendance de Soubré à la faveur de la célébration de la journée internationale des droits de la femme en présence la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Marraine de la cérémonie, Myss Belmonde Dogo, et du ministre gouverneur Philippe Legré.

Pour la donatrice Baflan Laure, ce soutien permettra aux femmes de s’installer à leur propre compte, à être autonomes et à mener des activités génératrices de revenus.

« Ces dons doivent pouvoir aider ces femmes à réaliser leur rêve…. les quatre broyeuses vont permettre aux femmes de mener avec plus d’efficacité la production et la commercialisation de l’attiéké », a-t-elle renchéri.

Le matériel provient d’une organisation internationale, le R20 fonds vert , dont elle est membre, souligne -t-on. La ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmonde Dogo, a salué et félicité cette initiative de la sénatrice et a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage des machines à coudre et des broyeuses.

”Avec ces dons, vous devez pouvoir assurer votre autonomie financière et faire face à vos besoins”, a conclu la ministre de la Solidarité