Agboville: Les femmes de EBSA prêtes à accompagner Pierre Dimba

La fédération des femmes regroupées au sein de l’association dénommée : "Les étoiles brillantes de Sambrégnankro d’ Agboville (EBSA), a tenu à marquer d’une pierre blanche la Journée internationale des droits de la femme(JIDF). Ainsi, ces femmes issues des différentes couches sociales, ethniques et politiques d’Agboville, se sont retrouvées autour d’un repas, le dimanche 27 mars 2022, au domicile de leur présidente Mariam Coulibaly alias Mariam Calebasse.

​Développement à Agboville : Les "Etoiles brillantes" de Sambrégnankro prennent un engagement

« La cérémonie qui nous réunit ici, aujourd’hui est l’occasion pour notre présidente Mariam Calebasse de réaffirmer son engagement en faveur du bien-être des femmes et singulièrement de ses membres », a confié Alice Yomi, la porte-parole des femmes. À sa suite, celle appelée affectivement Mariam Calebasse a instruit ses pairs sur leur rôle dans la société. « Notre parrain, le ministre Dimba Pierre serra toujours à nos côtes. Et, pour cette célébration, il nous a offert 25 complets de pagne et 1 tonne de riz. Nous devons être toutes unies et solidaires. Considérons nous-mêmes pour qu’on considère. Donc, évitons de tendre la main. Battons-nous, acceptons de souffrir pour demeurer dignes », a lance l’initiatrice de Les étoiles brillantes de Sambrégnankro.

Célébrée le 8 mars de chaque année, la Journée internationale des droits de la femme est une opportunité pour le gouvernement de faire le bilan des acquis en matière d’égalité et des chances. Timothée N’Cho et Dr Traoré Ibrahima, tous les deux invités d’honneur, n’ont pas caché leur joie de voir les femmes unies autour d’un idéal. « Chères mamans, chères sœurs, c’est un honneur d’être parmi vous afin de vous honorer, de vous magnifier. C’est pourquoi, je vous demande de rester unies pour atteindre vos objectifs. Car, c’est dans la solidarité, l’amour, la cohésion et l’entente que vous pourrez tout avoir. Le développement n’a pas de couleur. Et, avec le ministre Dimba, le développement à Agboville et dans l’Agnéby-Tiassa, c’est pour le bien-être des populations », ont-ils réitéré.

Tizié TO Bi

Correspondance régional