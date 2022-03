Scandale: Will Smith gifle Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars

Le célèbre acteur américain Will Smith s'est illustré d'une manière assez particulière lors de la 94ème cérémonie des Oscars, qui s'est déroulée dans la nuit du dimanche à lundi aux États-Unis.

Une cérémonie des Oscars marquée par la gifle de Will Smith à Chris Rock

La prestigieuse cérémonie des Oscars, qui était à sa 94e édition, s’est déroulée dans la nuit du dimanche à lundi à Los Angeles aux États-unis. Une soirée marquée par l’affaire Will Smith. En effet, le célèbre acteur a fait parler de lui en giflant en pleine scène, l'acteur Chris Rock après que ce dernier a fait une blague sur sa femme.

Le comédien Chris Rock a fait une plaisanterie sur le crâne rasé de Jada Pinkett-Smith, l'épouse de Will Smith. N'ayant pas apprécié cette blague, Will monte sur scène et le frappe, puis retourne à son siège.

De son côté, Chris Rock tente de dédramatiser la situation, mais Will Smith, très furieux, demande à ce dernier ne pas prononcer le nom de sa femme: « Le nom de ma femme ne sort pas de ta p... de bouche », crie l’acteur.

Quelques minutes plus tard, Will Smith remonte sur la scène pour récupérer le tout premier Oscar de sa carrière pour avoir joué le rôle de Richard Williams, le père aux méthodes controversées des championnes de tennis Serena et Venus, dans la série'' La Méthode Williams'''.

L’acteur a fondu en larmes, tout en présentant ses excuses pour cette scène qui a surpris plus d'un. « Richard Williams défendait sa famille avec férocité, commente Will Smith. Dans notre métier, on doit accepter le manque de respect, sourire, faire semblant que ça ne vous touche pas. Je veux m’excuser auprès de l’académie et de mes collègues. L’amour vous fait faire des folies», a-t-il soutenu.