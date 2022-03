FIF - Affaire "Ses enfants voyagent tous frais payés": Dao Gabala s'explique

La présidente du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football ( Fif), Mme Dao Gabala, s'est prononcée sur les rumeurs relatives au voyage de ses enfants au compte de la FIF.

Dao Gabala: ''Qu'ils aillent chercher leurs magouilles ailleurs''

La présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CONOR-FIF), Mariam Dao Gabala est au cœur d'une vive polémique qui enflamme présentement les réseaux sociaux.

En effet, le journaliste Dou Nicaise, acquis à la cause de l'ancien vice président de la Fif, Sory Diabaté, a posté un message ce lundi en fin d'après-midi, informant que Dao Gabala aurait fait voyager des membres de sa famille dans la délégation ivoirienne qui prendra part au match amical des Éléphants de Côte d'Ivoire contre l'équipe d'Angleterre.

''Matchs Amicaux des Éléphants en Europe. Mme Dao Gabala fait la part belle à sa famille. La Présidente du CONOR -FIF, Ma Tantie, Mme Dao Gabala a décidé de faire plaisir aux membres de sa famille comme c'était le cas à la CAN où ses enfants occupaient la Chambre d'un joueur. Pour ce déplacement en France et en Angleterre, Mme Dao Gabala a invité son époux, ses enfants et ses beaux fils et filles. Regardez bien la liste de 31 personnes officielles et encadreurs, vous même vous allez le constater. Ils sont pris en charge par l'État ivoirien pour cette expédition. ( billets d'avion, de transit, hébergement, nourriture, sans oublier les perdiems.) c'est ça la gestion de Dao Gabala. C'est tout'', a-t-il dénoncé tout en dévoilant une liste avec pour titre ''Délégation Côte d'Ivoire, équipe nationale A: liste pour visa Angleterre- matchs amicaux mars 2022''.

De son côté, la présidente du Comité de normalisation de la Fif, Dao Mariam Gabala, jointe au téléphone par le journaliste Annoncia Séhoué, s'est expliquée.

" Je ne vais pas m'épuiser à leur répondre. Mes enfants n'ont-ils pas le droit de venir supporter les Eléphants? Ils se sont pris en charge eux-mêmes. De la même manière nous avons facilité les visas pour ceux qui venaient supporter les Éléphants, de la même manière ils ont bénéficié de cette facilité. La FIF n'a rien dépensé pour eux. Et puis avant la Fif, ma famille existait. Qu'ils aillent chercher leurs magouilles ailleurs. Sur ce terrain de la probité, ils ne m'auront pas",