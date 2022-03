Athlétisme: Grand Prix International, les Ivoiriens brillent à Douala

Forte de trois Éléphants, la Côte d'Ivoire a brillé au stade de la réunification de Bépanda-Douala, dimanche 27 mars, à la faveur du Grand Prix International d'athlétisme CAA de la ville de Douala. Les trois représentants ont réussi à cueillir 5 médailles dont une d'or, une d'argent et trois de bronze.

Athlétisme: Grosse performance des athlètes ivoiriens au Cameroun

Koné Maboundou, la sprinteuse ivoirienne de 24 ans, a été la plus explosive de cette expédition camerounaise. Elle termine 2ème au 100 m avec 11.63 comme chronomètre. Au 200, la jeune sprinteuse surclasse toutes ses adversaires en 23.283 et cueille la plus prestigieuse des métaux.

Chez les hommes, Jean Marc ALLOKOUA recolte deux médailles de bronze. Le talentueux sprinteur ivoirien enchaîne deux 3ème places aux 100 et 200 m avec respectivement 10.59 et 21.33. ATTOUNGBRE N'zebou Guy Lebon, pour sa part, s'est adjugé la troisième place au triple avec un saut de 15m32 au tiple saut.

C'est au total 5 breloques dont une en or, une en argent et 3 en bronze. Une moisson jugée satisfaisante par la fédération. "C'est une très belle moisson pour nous. Surtout que nous sommes en début de saison pour les distances olympiques. Les performances réalisées nous satisfont également", a confié Jeannot Kouadio Kouamé, le Président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme (FIA).

Arrivée à Douala le 25 mars dernier, la délégation ivoirienne est revenue de sa belle campagne camerounaise ce lundi à 11 heures. Dix pays dont le Gabon, le Congo, le Tchad, la République Centrafricaine, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, le Rwanda et le Kenya en plus du Cameroun, le pays hôte, ont pris part à ce Grand Prix International d'athlétisme CAA de Douala.