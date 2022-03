Séguéla: Gendarmes et civils partagent une journée sportive

Les liens entre les gendarmes et les autres couches de la société vivant à Séguéla ont été renforcés lors d’une journée sportive tenue à l’initiative du chef d’escadron Mel Djedjemel Jean Franck Alex, commandant l’escadron 5/4 de la capitale régionale du Worodougou.

Une journée sportive réunit 300 personnes autour des gendarmes de Séguéla

Au programme de cette activité qui s’est déroulée le samedi 26 mars 2022, une marche sportive de six kilomètres à travers la ville pour les vétérans et un circuit de course de neuf kilomètres pour leurs cadets.

« C’est dans le cadre de la cohésion entre la gendarmerie et les autres composantes de la société. Cela renforce le lien armée/nation », a fait savoir le chef d’escadron Mel Djedjemel à la presse au départ de cette activité sportive. Y ont pris part un peu plus de 300 personnes au nombre desquelles le préfet Diarrassouba Karim ainsi que la quasi-totalité des directeurs et chefs des services publics, parapublics et privés.

Cette journée sportive était à sa troisième édition. « C’est une bonne initiative qui nous permet de nous frotter aux gendarmes qui nous font parfois peur. Avec ce genre d’activités, les gens vont plus se rapprocher d’eux. C’est vraiment bien! », a déclaré un participant civil à la course, Konan Ambroise.

Créé en 2011 en remplacement du peloton mobile, l’escadron 5/4 de Séguéla qui couvre les régions du Worodougou et du Béré a, entre autres, pour missions de veiller au maintien de l’ordre public, d’assurer la gestion des foules lors des grands événements et de lutter contre le grand banditisme.