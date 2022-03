éducation/TIC : La France et la Côte d’Ivoire signent une convention

La France s’engage à soutenir l’éducation ivoirienne dans des projets de formation diplômante conjointe, par la signature d’une convention entre l’Ecole supérieure africaine des TIC (ESATIC) et l’Ecole supérieure des technologies industrielles avancées (ESTIA) à Abidjan la mardi dernier.

L’inauguration du campus associé numérique à l’occasion de la signature de la convention de deux écoles de TIC à Abidjan.

L’Ecole supérieure africaine des TIC (ESATIC) d’Abidjan et l’Ecole supérieure des technologies industrielles avancées (ESTIA) de France ont signé, mardi 29 mars 2022, à Abidjan, une convention pour l’éducation, en présence de l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Jean Christophe Belliard.

L’Ecole supérieure des technologies industrielles avancées , par cette convention, s’engage à accompagner l’Ecole supérieure africaine des TIC dans sa démarche du projet Hub franco-ivoirien pour l'éducation visant à soutenir des projets de formation diplômante conjointe entre des établissements ivoiriens et français.

Elle permettra aux étudiants de l’ESATIC d’obtenir des diplômes de Master certifié. “La convention, qui a été signée ce jour, marque une étape importante dans nos relations avec la Côte d’Ivoire”, a fait savoir le directeur de l’ESTIA, Patxi Bellicalde.

Le campus associé numérique a été inauguré en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara, et du ministre de l’Economie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, Roger Adom à l’occasion de la signature de la convention à Abidjan.

“Le hub permettra d’offrir une image de marque reconnue à des formations de qualité et contribuera à l’attractivité et à la compétitivité internationale de l’enseignement supérieur ivoirien », a déclaré Adama Diawara.

Créée par le décret N° 2012-20 du 18 janvier 2012, il faut rappeller que l’Ecole supérieure africaine des TIC (ESATIC) est un établissement public d’enseignement supérieur qui forme des cadres dans le secteur des TIC. Depuis le 02 février 2022 l’ESATIC dispose de la certification aux normes ISO 9001 version 2015