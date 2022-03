Les populations de Touba instruites sur le budget citoyen 2022

L’Etat, dans sa volonté de rendre l’information budgétaire accessible à tous, informe les populations sur le budget citoyen à Touba.

Le gouvernement veut rapprocher davantage le Budget de l'État des populations

Une délégation de la direction générale du Budget et des Finances a instruit, mardi 29 mars 2022, les populations de Touba sur le budget citoyen 2022, un document traduisant de façon synthétique et dans un langage accessible à tous l’information budgétaire.

Selon le directeur des politiques et synthèses Budgétaires, Adopo Fiacre, l’élaboration du budget citoyen 2022 matérialise la volonté du gouvernement de rapprocher davantage le Budget de l'État des populations, en facilitant sa compréhension.

« En rendant l’information budgétaire accessible à tous, le budget citoyen favorise l’appropriation des actions du Gouvernement par les populations, leur contribution à l’amélioration des politiques publiques et leur adhésion au civisme fiscal », a-t-il expliqué.

Il permet à ce titre de répondre aux orientations du code de transparence dans la gestion des finances publiques, mais surtout d’impulser le contrôle citoyen.

Venues massivement écouter les émissaires de la direction générale du budget et des finances, les populations de Touba, par la voix de certains leaders de la société civile, des organisations non gouvernementales et des associations religieuses, de femmes ou de jeunesse, ont exprimé leur satisfaction et ont pris l’engagement d’être localement les relais du Gouvernement pour la promotion du budget citoyen 2022 auprès de chaque couche de la population.