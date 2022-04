Agboville: Une douzaine d’accouchées comblées par l’ONG Nêdjè

Dans le cadre de ses activités de bienfaisance, l’ONG Nêdjè (mon frère en langue Abbey) a posé ses valises, le jeudi 31 mars 2022, à la maternité du Centre hospitalier régional (CHR) d’ Agboville.

Agboville : Des actions sociales menées en marge du festival Sêyêyê 2022

Objectif: combler une douzaine d’accouchées. Morceaux de savon, poudre à laver, vêtements pour bébés, couches et des lingettes, sont les dons reçus de leurs bienfaiteurs.

« Nous menons cette action en collaboration avec les initiateurs de Sêyêyê Festival 3 Agboville. Et ce, dans le but d’associer notre image à ce festival parce qu’il rassemble tous les fils et les filles d’Agboville. C’est dans cette optique de rassemblement que nous nous retrouvons ici en vue de procéder au lancement officiel de nos activités en offrant ces présents à nos sœurs, à nos femmes qui viennent d’accoucher », a situé Kanga Assoma Natacha.

Puis la fondatrice présidente de l’ONG a félicité les mamans, souhaitant la bonne arrivée aux nouveaux bébés. «Après cette action, nous prévoyons d'initier les mois à venir une caravane pour prôner l’amour. Nous avons prévoyons aussi de sillonner le pays en vue de faire des dons aux personnes vulnérables, notamment : les orphelines, les veuves. À terme, les amener à se prendre en charge en menant des activités génératrices de revenus(AGR) grâce à nos partenaires et les personnes de bonne volonté, qui épousent notre idéologie », s’est-elle engagée.

À sa suite, le directeur régional de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture universelle de l’Agnéby-Tiassa/ Mé, Dr Eugène Koffi Kouakou, a exprimé sa gratitude aux donateurs.

« Ces modèles sont vraiment à exploiter dans le domaine social. L’action que vous posez à travers votre cérémonie, donnera longue vie à ce que vous faites. C’est pourquoi, le directeur, l’ensemble du personnel et moi, nous vous félicitons d’abord et vous encourageons pour ce coup de pouce », s’est-t-il réjoui, en présence du directeur du CHR d’Agboville, Savié Essoh Claver-Fabius, et de la directrice du développement humain du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Christine Kacou.

Édi Adjoua Ange, mère d’un garçon, n’a pas caché sa joie lorsqu’elle a reçu son kit, tout en leur souhaitant bonne continuation.

Toujours dans l’après-midi, la maison d’arrêt de correction d’Agboville(MACA) a reçu des dons en vivres et non vivres des initiateurs du festival Sêyêyê édition 2022.

Créée en 2016, l’ONG Nêdjè a pour objectif de venir en aide aux enfants atteints de maladies chroniques et aux personnes âgées vulnérables en difficulté.

Tizié TO Bi

Corespondant régional