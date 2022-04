Voici où en sont les travaux des six stades retenus pour la CAN 2023

La Directrice Générale de l'Office National des Sports (ONS), Koné Mariame Yoda, a animé une conférence de presse, le jeudi 31 mars 2022, à la Piscine d'Etat de Treichville. Elle a fait un exposé détaillé sur l'état d'avancement des travaux des infrastructures sportives de la CAN 2023. Elle a rassuré l'assistance sur le respect des délais de livraison desdits travaux.

Can 2023 : L'ONS fait le point de l'état d'avancement des travaux

Bouaké

Le taux d'avancement réel des travaux du stade de compétition, de la Cité CAN (32 villas de 5 pièces) et des terrains d'entraînements (12) est de 94%. Concernant le Stade de la Paix, la Directrice Générale de l'ONS a rappelé que la capacité est passée de 25000 à 40000 places. La pelouse qui a une durée de trois (3) mois a été analysée par un expert Fifa qui a félicité l'entreprise en charge des travaux. Cette pelouse a deux (2) systèmes d'arrosage (automatique et semi automatique).

L'amené d'electricité est réalisé à 95% et celui de l'eau et de l'assainissement est achevé (100%). Les travaux de la voirie sont exécutés à 58%. Les quatre (04) générateurs de 500 KVA, la signalétique et les sièges Vip sont déjà posés. Les sièges grand public, la clôture interne du stade sont en cours.

Au niveau de la Cité CAN, le mobilier, la literie des chambres, les équipements de cuisine, la signalétique sont également installés.

Korhogo

Ce stade d'une capacité de 20000 places a un taux d'exécution global de 64%: Cité CAN (32 villas de 5 pièces chacune, 46%), un hôtel 3 étoiles de 50 lits (68%), quatre (4) terrains d entraînements (32%), l'amené d'eau et assainissement (75%), l'amené d'électricité (77%) et la voirie (32%). La pose de la couverture du Stade Amadou Gon Coulibaly a commencé. Les composantes des mâts d'éclairage des terrains d'entraînements et du parking extérieur seront bientôt posés.

San -Pedro

Le taux d'exécution Général est de 70%: Cité CAN (71%), quatre (4) terrains d'entraînements (27%), voirie (28%), amené d'eau (95%) et d'électricité (88%). L'enduit, les gradins, et les gardes corps sont en cours. Concernant la Cité CAN, des grillages des murs, des baies vitrées et des sanitaires sont effectués. Il faut noter que ce stade a une capacité de 20000 places.

Yamoussoukro

Ce stade de 20000 places est prêt à 98%: les quatre (4) terrains d'entraînements (85%), la levée de reserve (76%) , l'amené d'électricité (92%) et d'eau (100%). La salle de conférence équipée, les écrans géants installés et la clôture est en cours d'achèvement. La pelouse du complexe sportif est analysée par les experts de la FIFA et de la CAF.

Stade Félix Houphouët- Boigny

Les travaux des parkings du sous - sol viennent d'être bétonnés (niveau 0 et 1), les pieux et longrines pour recevoir la charpente métallique sont visibles. Au niveau des gradins et des salles, les travaux se poursuivent. Le taux de réalisation est de 25%. A la question de savoir si le stade sera prêt avant le début de la Can 2023, Mme la Directrice Générale de l'ONS a répondu par l'affirmative.

Stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé

La pelouse de ce complexe sportif a été rasée et reprise. Elle a cinq (5) mois d'existence, soit 98% de travaux réalisés. Les voiries (82%), la mise en conformité des vestiaires(81%), le revêtement sportif du sol des vestiaires a été posé. Mme Koné Mariame Yoda a signalé que nos stades vont recevoir des bancs de touches de qualité très bientôt. En outre, elle a indiqué que de décembre 2021 à ce jour, tous les sites ont enregistré des avancées.