PPA-CI: Pourquoi Wilfride BECKET veut diriger la jeunesse de Gbagbo

Le nouveau parti du Président Laurent GBAGBO, le Ppa-Ci, procédera très bientôt à la désignation du Président de sa jeunesse et de la Présidente des femmes. Plusieurs candidats se manifestent donc pour briguer ces postes.

Wilfride BECKET vise la présidence de la jeunesse du Ppa-Ci

Jeudi 31 Mars 2022, Wilfride BECKET a procédé au dépôt de sa candidature pour la Ligue des jeunes, au siège du Parti, à la Riviera 3.

« Nous venons de déposer notre candidature notre candidature. Je me sens donc serein et confiant. Il fallait le faire. C’est un acte pour montrer que nous désirons effectivement diriger cette structure, qui a beaucoup à apporter au Parti et dont les challenges sont nombreux et nous mesurons les pesanteurs et le courage nécessaire qu’il faut au futur président pour assurer cette tâche si noble », a-t-il déclaré au terme de la procédure de dépôt.

Il a par la suite donné les raisons qui motivent sa candidature. Porteur d’un grand programme de modernisation, Wilfride BECKET affirme avoir les ressources nécessaires pour assumer le rôle de Président de la Ligue des Jeunes du PPA-CI.

« Nous venons pour servir encore plus le Parti et notre pays, la Côte d’Ivoire. Notre candidature s’inscrit dans la modernité et le changement au sein de notre structure, parce que la Ligue des Jeunes est un nouvel instrument. Pour moi, il faut recruter et former de nouveaux membres, insérer les jeunes à des postes politiques, il faut que la politique ne soit pas le culte de la violence, il faut promouvoir la culture des idées comme l’a fait notre Président, SEM Laurent GBAGBO (…) Il faut vraiment des jeunes qui comprennent les enjeux. Nous n’avons pas enrôlé nos militants depuis près de 10 ans. Il faut pouvoir combler cela au plus vite dans les six prochains mois, parce qu’il y a les élections municipales, régionales et sénatoriales qui nous attendent», a-t-il affirmé.

Wilfride BECKET est un banquier d’investissement de profession. Militant du PPA-CI, il a occupé plusieurs postes hautes de responsabilités au sein du Parti. Il a été successivement membre du comité central, fédéral JFPI Jacqueville, Chef de cabinet du vice-président chargé de la politique financière du parti.

Info: Nicaise B.