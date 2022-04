Guinée : Le RPG tourne la page Condé, Kassory Fofana aux commandes

Ibrahim Kassory Fofana est le nouvel homme fort du RPG. L’ancien Premier ministre guinéen s’est installé à la tête du Rassemblement du peuple de Guinée en remplacement d’Alpha Condé à l’issue d’une convention extraordinaire qui a eu lieu le jeudi 31 mars 2022.

Guinée : Kassory Fofana, nouvel homme fort du RPG

Ce sont au total 368 délégués qui ont pris part à la convention extraordinaire du RPG le jeudi 31 mars 2022. Cette cérémonie avait pour objectif de réorganiser le Rassemblement du peuple de Guinée au lendemain de la chute de son mentor Alpha Condé le dimanche 5 septembre 2021.

À la fin des travaux, c'est Ibrahim Kassory Fofana qui a été désigné pour conduire le parti en l’absence d’Alpha Condé, renversé par un coup d’État militaire en septembre 2021. "C’est un honneur pour moi d’être à la tête de ce grand parti, et ce, quel que soit le temps que j’y passerai je me sentirai toujours honoré de la confiance des militants et cadres du RPG", a fait savoir l’ex-Premier ministre guinéen.

Cependant, des cadres de l’ancien parti au pouvoir n’apprécient pas cette nouvelle demande RPG. Ainsi, Mohamed Diané, qui a occupé le poste de ministre de la Défense, Amadou Damaro Camara, ancien président de l’Assemblée nationale et Kalil Kaba, anciennement ministre des Affaires étrangères n’ont pas daigné associer leur image à la convention extraordinaire.

Pour sa part, Ibrahim Kassory Fofana souhaite "la mise en place d’une commission électorale consensuelle, la mise en place ou la confection d’un fichier électoral consensuel et un calendrier électoral".