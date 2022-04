Gros clash entre Coco Emilia et Maahlox Le Vibeur !

Le passage de Coco Emilia sur le plateau de Life TV a fait réagir Maahlox Le Vibeur. Jean Jules Kenfack, de son vrai nom, a vivement critiqué la sortie de l'influenceuse camerounaise à l'émission Life Weekend de Konnie Touré.

Maahlox nargue Coco Emilia

Invitée à l'émission Life Weekend de Konnie Touré sur Life TV, Coco Emilia est revenue sur un pan de sa vie. La belle Camerounaise a souvent été l'objet de vives critiques sur la toile relativement à sa vie sentimentale et son ascension sociale. "Je leur dirai de ne pas m'en vouloir d'avoir réussi où ils ont échoué et ce n'est pas seulement en vendant le piment qu'on peut réussir si certaines n'ont pas pu saisir des opportunités. Ce n'est pas de ma faute. Je peux l'avouer aujourd'hui, je suis sortie avec des hommes mariés, mais ce n'est pas pour autant de vouloir m'humilier publiquement. Je n'ai jamais fait ça, j'ai toujours respecté ma place et j'ai saisi des opportunités", a déclaré Biscuit de mer.

Maalhox Le Vibeur n'a pas du tout apprécié les propos de l'ex-femme de Francis Mvemba. Le rappeur a tenu à le faire savoir à travers une publication sur sa page Facebook. "Que ooooh je sors avec les hommes mariés ce sont les opportunités que je saisis. Après ça vient pleurer à la télé. N'importe quoi. En temps normal, les vraies femmes de ce pays devraient de crucifier", a écrit Jean Jules Kenfack.

Pour sa part, Coco Emilia a fait savoir à Maalhox qu'elle ira jusqu'au bout dans cette affaire. Visiblement, les menaces de Llondo Nawe Claude Emilia n'ont pas effrayé le chanteur camerounais.

"Je vois que tu as oublié que la dernière fois quand ça a commencé tu étais cachée sous la table avec les souris en boîte et que j’ai empêché mes gars de réagir dans la boîte pleine à craquer pour éviter un bain de sang. Depuis là tu surfes sur le buzz du « j’ai agressé Maahlox » et ça te profite bien apparemment. OK comme ton fantasme est devenu une réalité dans ta tête on va donc allez où tu veux aller là. On t’encourage sur Internet, mais tu connais très bien la vérité", a répondu le rappeur.