Adjoumani, parrain de la Journée de l'innovation agricole (J’Innov 2022)

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement durable, Kobenan Kouassi Adjoumani, parrain de la J’Innov 2022, exhorte les partenaires techniques et financiers à prendre leur part dans le financement de l’innovation en Côte d’Ivoire.

J’Innov 2022: Adjoumani plaide pour le financement durable de l’innovation en Côte d’Ivoire

“La promotion de l’innovation est capitale et est la voie pour aboutir au changement structurel de notre économie agricole”, a déclaré le ministre, lundi 04 avril 2022, en procédant, en qualité de parrain, à l’ouverture officielle de la 2e édition de la Journée de l’innovation agricole durable (J’Innov 2022), à l’Espace Latrille Events, à Abidjan Cocody.

Le ministre a auparavant exalté le dynamisme de la coopération entre la France et la Côte d’Ivoire dont la J’Innov qui émane du Fonds compétitif pour l’innovation agricole durable (FCIAD) visant la promotion et la diffusion des innovations aux acteurs des filières agricoles, animales et forestières, et financé à hauteur de cinq milliards FCFA par la France, sur fonds du 2e Contrat de désendettement et de développement (C2D).

Assurant la gestion des secteurs d’activités appuyés par le C2D, l’Agence française de développement (AFD), par la voix de son directeur pays, Emmanuel Debroise, a souligné que le monde agricole est l’une des priorités du partenariat liant les deux pays. A ce titre, 173 milliards FCFA ont été décaissés par l’AFD au cours des 10 dernières années pour le secteur agricole ivoirien, a-t-il souligné, annonçant 69 milliards FCFA de nouveaux financements dans le cadre du 3e C2D.

La coordonnatrice du secrétariat technique du C2D, Léa Djatti, s’est de son côté appesantie sur l’importance de l’impact des résultats du FCIAD, entre autres, la réduction de la pénibilité du travail des agriculteurs, l’augmentation de leurs productions et revenus, la formalisation des groupes de producteurs autour des nouvelles technologies, la réduction des coûts de production en milieu paysan. Toutes choses qui ont notamment permis de sédentariser les jeunes dans les villages, de réduire la pauvreté et d’améliorer la sécurité alimentaire.

Après la première édition de la J’Innov qui a été lancée le 18 février 2019, plusieurs projets innovants ont été financés dans le cadre des Concours de l’innovation agricole durable (CIAD). Cette 2e édition a servi d’opportunité pour récompenser les lauréats des 4e et 5e éditions du CIAD, organisés respectivement en 2020 et 2021.

Au titre du FCIAD, 44 projets et 28 lauréats ont été sélectionnés dans les cinq thématiques. Le FCIAD est la 1ère composante du volet 2 du programme Filières agricoles durables de Côte d’Ivoire (FADCI), d’un montant de cinq milliards FCFA, et mis en œuvre par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricoles (FIRCA). Au vu des résultats probants, le directeur exécutif du FIRCA, Atsin Yao Léon, a estimé que le défi majeur reste la pérennisation des acquis du FCIAD, d’où son plaidoyer pour l’octroi de ressources complémentaires afin de continuer la promotion de l’innovation, “gage de la professionnalisation” de l’agriculture ivoirienne.

Cette activité s’est tenue en présence d’un parterre de personnalités dont l’Ambassadeur de France, Jean-Christophe Belliard et du ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, en qualité d’invité spécial. Elle a été marquée par l’animation de stands visant à présenter des innovations liées au monde agricole ainsi qu’un panel sur “Financement de l’innovation agricole en Côte d’Ivoire: stratégies et résultats”.