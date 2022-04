Titrologie: Gbagbo divise, Blé Goudé se rapproche de Ouattara

Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples(Cojep), Charles Blé Goudé, a reçu le mardi 5 avril 2022 à La Haye aux Pays-Bas, la visite de l'ambassadeur Claude Sahi Soumahoro, chef de cabinet du Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara.

Titrologie: Quand Blé Goudé succombe à la séduction de Ouattara

Charles Blé Goudé qui a écrit sur son compte Facebook que «Claude Sahi Soumahoro était porteur d'un message du Président de la République » parle d’une « marque de considération et un pas vers la consolidation de la paix sociale », rapporte L’Intelligent d’Abidjan. Des yeux doux du pouvoir en place en Côte d'Ivoire ont fait briller les yeux de "Gbapê".

Selon le quotidien gouvernemental Fraternité Matin, l’ex-patron de la Galaxie patriotique a traduit sa gratitude au chef de l’Etat Alassane Ouattara lors des échanges avec son hôte. Blé Goudé saura-t-il résister à la tentation ? Ou va-t-il négocier une alliance du COJEP avec le Rhdp pour entrer en possession de son passeport et se relancer dans la politique ivoirienne?

‘’Gbagbo fabrique des histoires, Ouattara construit le pays’’

Pour Le Patriote, cette initiative du président ivoirien construit la paix au moment où Laurent Gbagbo, l'ex co-détenu de Charles Blé Goudé à la prison néerlandaise de Scheveningen, la sabote dans l’Ouest ivoirien où il est attendu ce jeudi.

« Laurent Gbagbo poursuit la division des communautés », écrit le journal de feu Hamed Bakayoko. Le Jour plus en rajoute et titre : «Gouvernance de la Côte d’Ivoire, Gbagbo fabrique des histoires, Ouattara construit le pays ». Et d’expliquer « Pourquoi le président du PPA-CI ne peut pas se reconstruire ».