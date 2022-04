Agboville : Le Sêyêyê Festival se bonifie avec sa 3ème édition

La 3e édition de la rencontre culturelle et artistique dénommée : Sêyêyê Festival( Sêyêyê qui veut dire en langue locale Abbey, la joie, les retrouvailles), tenue du 31 mars au 02 avril 2022, dans la capitale de l’Agnéby-Tiassa, Agboville, a tenu toutes ses promesses aux dires des initiateurs.

Initialement prévu en décembre 2021, Sêyêyê Festival a pu se tenir cette année autour du thème : "L’intégration culturelle au service de la promotion de la jeunesse" à la grande satisfaction du commissaire général, l’animateur-promoteur à la RTI (Radiodiffusion télévision ivoirienne), Serges-Whilly Ossohou.

« C’est un sentiment de grande satisfaction mais surtout de grand soulagement. Car, après le report de décembre, il nous fallait revenir. Cette édition n’a pas été facile. Mais, par la grâce de Dieu, tout s’est bien passé », s’est réjoui celui qui reste attaché à la culture Abbey et Krobou de la région dont il originaire.

Démarrée le premier jour par des dons de kits d’accouchement à plus d’une dizaine d’accouchées au Centre hospitalier régional (CHR) d’Agboville, la caravane s’est déployée par la suite à la Maison d’arrêt et de correction d’Agboville(MACA) avec des dons de vivres et non vivres.

Bénédiction, Espoir 2000, Abou Nidal, Benjamin Bouxou, Akson Dona, Marceline C, Yalousha et Zosky, sont entre autres, les artistes qui ont égayé durant 2 jours les Agbovillois et Agbovilloises.

Représentant le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie Universelle, Dimba Pierre, à la cérémonie de clôture, Isaac Gnamba-Yao, premier vice-président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, a exprimé toute sa joie de voir associer leur image au Festival 2022.

« Nous avons associé notre image au festival pour la simple raison que nous ambitionnons de continuer le travail de développement mais surtout de mobiliser l’ensemble des forces vives, surtout la jeunesse. Faire en sorte que nous puissions nous rassembler et faire de sorte que la culture soit un élément sur lequel, on pourra bâtir le socle de la fraternité, de la cohésion et du vivre ensemble», a soutenu l’émissaire du président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

« Nous pensons que cette édition va accoucher d’une autre édition pour que les jeunes soient plus unis pour un Agnéby-Tiassa plus fort. Le principal au-delà de l’éducation et de la santé, c’est de faire en sorte qu’on puisse embarquer les jeunes dans l’entrepreneuriat et les initiatives qui pourront leur permettre d’être plus autonomes tout en produisant de la richesse », a rappelé Isaac Gnamba-Yao.

Tizié TO Bi

Correspondant régional