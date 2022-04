Prix Marc Vivien Foé: Seko Fofana et Toko Ekambi dans la course

Les 12 finalistes du Prix Marc Vivien Foé 2022 qui récompense le meilleur footballeur africain ayant évolué en Ligue 1, sont connus depuis le lundi 4 avril. Seko Fofana et Toko Ekambi sont de la course.

D'anciens prétendants dans la course au Prix Marc Vivien Foé de RFI et France 24

Le Maroc est le pays le plus représenté avec Hakimi, Aguerd mais aussi Sofiane Boufal et Yunis Abdelhamid. Parmi les nominés, Boufal et Toko Ekambi ont déjà remporté ce trophée par le passé. Créée par la radio française RFI en 2009, et récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1 française, (Reims, Maroc), Nayef Aguerd (Rennes, Maroc), Mohamed Bayo (Clermont, Guinée), Sofiane Boufal (Angers, Maroc), Seko Fofana (Lens, Côte d’Ivoire), Idrissa Gana Gueye (PSG, Sénégal), Achraf Hakimi (PSG, Maroc), Wahbi Khazri (St-Etienne, Tunisie), Mario Lemina (Nice, Gabon), Moses Simon (Nantes, Nigeria), Karl Toko-Ekambi (Lyon, Cameroun), Hamari Traoré (Rennes, Mali).

Parmi les douze short-listés, on retrouve le nom d’un ancien lauréat issu du football arabe, Sofiane Boufal (2016). Deux autres joueurs arabes l’ont emporté avant lui : Younès Belhanda (Maroc, 2012) et Marouane Chamakh (Maroc, 2009). Rappelons que c’est un jury de près de 100 journalistes et consultants qui votent et désignent le lauréat. Le nom du vainqueur sera révélé le 16 mai prochain.