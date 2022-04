RDC: Jean-Claude Van Damme nommé Ambassadeur avec tous les Honneurs

L’acteur belge Jean-Claude Van Damme séjourne en République démocratique du Congo (RDC). Le gouvernement de Kinshasa vient de lui assigner d’importantes missions avec un titre de passeport diplomatique à la clé.

Jean-Claude Van Damme: "C’est avec beaucoup de fierté que j’ai reçu le titre d’ambassadeur de la part de notre président Félix Tshisekedi"

Six mois après son entrevue avec le président de la République, Félix Tshisekedi, l'acteur de renom belge signe son retour dans le pays. Jean-Claude Van Damme a reçu un passeport diplomatique congolais ce mercredi 6 avril, au cours d’une cérémonie organisée à Kinshasa. Venu dans la capitale congolaise pour matérialiser différents projets dans le secteur d’éducation, de la santé ou encore de l'infrastructure dont Fatshi City, le cinéaste a été reçu par le chef de l’Etat Félix Tshisekedi, avant de recevoir ce document devant la presse.

« C’est avec beaucoup de fierté que je reçois ce passeport en tant qu’ambassadeur. C’est le titre d’ambassadeur pour le rayonnement de la jeunesse du point de vue sport, santé et culture », a-t-il déclaré. Le nouvel ambassadeur de bonne volonté pour la RDC, âgé de 53 ans, a exprimé sa fierté et promet de contribuer à l’épanouissement de la jeunesse congolaise. Il a été multiplié ces derniers jours des rendez-vous avec certaines personnalités du monde du showbiz et même de la politique. Il a même rencontré le chef de l’Etat Félix Tshisekedi.

« Je remercie le Congo de m’avoir accueilli avec beaucoup d’amour, les bras ouverts. Merci à vous, la belle population du Congo. C’est avec beaucoup de fierté que j’ai reçu le titre d’ambassadeur de la part de notre président Félix Tshisekedi. Le premier titre, c’est celui d’ambassadeur de la jeunesse du point de vue, sport, santé et culture. Il y a beaucoup d’enfants ici. Ils pourront aider à la croissance de ce grand pays qui fait la taille de l’Europe occidentale », a-t-il dit.

L’autre mission concerne le massif forestier de la RDC: « Deuxièmement, c’est le titre d’ambassadeur de la faune pour aider l’écologie du pays, aider les animaux et la nature. Le Congo est un des deux poumons de la planète ». Jean-Claude Van Vaerenbergh, de son vrai nom, est l’un des acteurs des arts-martiaux le plus réputé à travers le monde notamment grâce à ses nombreux films dont King Boxing, Inferno, Bloodsport, Universal Soldier, Timecop, Chasse à l’Homme, etc…