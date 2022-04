FIF - Idriss Diallo: "Si je suis élu, je tendrai la main à Drogba et Sory"

Yacine Idriss Diallo a officiellement annoncé sa candidature à l'élection du prochain président de la Fif, ce jeudi à Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody.

Yacine Idriss Diallo: ''Je suis candidat parce que je me sens aguerri pour diriger le football ivoirien''

Idriss Diallo a en effet dévoilé les noms des personnes qui composent sa liste de candidature à l'élection du président de la Fif. Une liste où nous retrouvons entre autres l'ex international ivoirien Kalou Bonaventure et la journaliste Anne Marie N'Guessan.

Ce fut donc l'occasion pour le candidat Yacine Idriss Diallo de clarifier certaines choses relativement à son parcours dans le football ivoirien.

"Quand vous regardez l'Asec Mimosas, vous êtes fiers ou pas ? Bien, j'ai participé à la réussite de ce club, Me Roger Ouegnin est là. Quand vous prenez le mandat de Anouma, 1ère qualification à la Coupe du Monde dans l'histoire de notre pays, une équipe qui faisait rêver, qui fait aimer le football aux ivoiriens et africains; j'ai participé à ça'', a-t-il lancé.

Puis d’ajouter: '' Je suis parti de la FIF depuis plus de dix ans. Donc tout ce que vous voyez maintenant et depuis plus de dix ans, ce n'est pas à moi qu'il faut demander les comptes. Parce que je vois les gens m'associer à la gestion du football de ces dix dernières années. Je suis prêt à répondre de ma gestion partout où je suis passé. Je suis aussi prêt à tout débat avec mes adversaires...''.

Yacine Idriss Diallo a également affirmé avoir les aptitudes pour succéder à feu Sidy Diallo. Il entend aussi tendre la main aux autres candidats s'il est élu le 23 avril prochain. "Je suis candidat, parce que je me sens aguerri pour diriger le football ivoirien. Mieux, j'ai des hommes de qualité. Que les gens arrêtent de faire peur aux Ivoiriens... Les élections auront lieu. Et il n'y aura rien. Si je suis élu, je tendrai la main aux autres candidats...", a-t-il indiqué.