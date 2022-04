Recouvrement des droits d'auteur: Le BURIDA signe avec la Mairie de Treichville

Le Bureau ivoirien du droit d’auteur (BURIDA) a signé, vendredi 08 avril 2022, une convention avec la mairie de Treichville, pour le recouvrement des droits d’auteur auprès des exploitants.

Le Burida initie un partenariat avec la mairie de Treichville

Le directeur du BURIDA, Karim Ouattara, a expliqué que cette convention devra permettre de recouvrer les droits des artistes sur le périmètre communal de Treichville et les mettre à la disposition de ceux-ci pour les aider à mieux vivre.

« Cette collaboration va permettre exclusivement au BURIDA, s’appuyant sur terrain, de l’expertise de nos agents sur toute l’étendue du territoire communal, entre autres activités, de recouvrer les redevances des droits d’auteur et des droits voisins auprès d’exploitants occasionnels ou permanents expressément identifiés par les parties pour lutter contre la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques », a expliqué le maire de Treichville, François Amichia.

Il a ajouté que cette convention qui lie désormais sa commune au BURIDA n’est que l’implémentation d’une œuvre de salut public qui permet à la commune de Treichville de recevoir 13% de chaque redevance recouvrée sur son sol.

« Il nous faut avoir à l’esprit et mettre en place un processus de collecte de fonds efficient pour régler nos artistes et leur donner à vivre de façon pleine et entière de leur art », a-t-il conclu.

Dans l’exécution de l’action 1 de l’axe 2, intitulée “Élargir l’assiette de perception en vue d’accroître les ressources” du plan d’action stratégique de la direction générale et adopté par le conseil de gestion et de restructuration en mars 2020, le BURIDA a signé, le 24 août 2020, une convention de partenariat avec l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), en vue de faciliter l’exercice de ses missions sur toute l’étendue du territoire national.

Ainsi, des contrats individuels sont passés avec chaque ville ou commune, membre de l’UVICOCI, pour une collaboration effective avec les services municipaux dans l’exécution des activités du BURIDA sur le ressort territorial de la ville ou de la commune concernée.

Seul le Bureau ivoirien du droit d’auteur est habileté à gérer, sur le territoire ivoirien, les droits des auteurs, des artistes, des artistes-interprètes et des producteurs phonogrammes ainsi que des vidéogrammes tels que définis par la loi du 26 juillet 2016 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins.