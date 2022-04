Foncier à Bingerville : Bruno Koné recadre le débat sur les titres

Le problème du foncier à Bingerville est le plus gros dossier du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Bruno Koné appelle au respect des textes.

Foncier à Bingerville : le ministre de la construction instruit chefferie et population

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Koné Nabagné a exhorté, jeudi 07 avril 2022, les populations de Bingerville au respect des textes qui encadrent la gestion foncière, au cours d’une rencontre d’échanges au sein de la mairie. Il faut noter que les problèmes du foncier à Bingerville reviennent régulièrement dans l'actualité.

Le ministre Bruno Koné a invité les populations à l’application des textes pour éviter les nombreux litiges liés au foncier à Bingerville et dans d'autres quartiers et villes de Côte d'Ivoire. Il a par exemple indiqué qu’on ne peut émettre qu’une seule attestation villageoise sur une parcelle.

« Ceux qui émettent deux, trois ou quatre attestations sont coupables de fraude et pourraient se retrouver devant les tribunaux. Il en est de même pour ces individus qui déplacent de façon illégale les bandes de délimitation », a-t-il prévenu.

Koné Bruno est revenu sur la question de la déchéance des parcelles. Il a précisé que quelqu’un qui a une attestation villageoise aujourd’hui n’est pas concerné par cette procédure. De même pour celui qui a entamé la procédure de son Arrêté de concession définitive (ACD).

« Depuis la réforme de l’ACP, les documents comme les lettres d’attribution ne sont plus reconnus depuis pratiquement 10 ans. Nous nous rendons compte que toutes ces irrégularités contribuent aux litiges et à la fraude. Pour mettre fin à tout cela, nous accordons un an aux personnes concernées pour régulariser leurs situations », a lancé le représentant du gouvernement.

Foncier à Bingerville, le député-maire Doumbia Issouf va s'en référer au ministère

Le premier magistrat de Bingerville, le député-maire Doumbia Issouf, a remercié le ministre en charge de la construction pour sa franche collaboration. Il s’est engagé à consulter les services techniques du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme sur toutes les questions liées à la gestion du foncier et à l’urbanisme pour bien mener la mission qui lui a été confiée par ses administrés.

Le ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme dont l’une des missions est d’améliorer le cadre urbain, entreprend des visites dans les communes en vue d’échanger avec les premiers responsables sur l’amélioration du cadre de vie des populations, rappelle-t-on.