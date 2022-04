Médias : Bamba Alex nommé membre du Conseil des Sages de l'UNJCI

Le journaliste et Expert consultant en stratégies, Bamba Alex Souleymane, a été nommé au sein du Conseil des Sages de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire ( UNJCI), par le Président de l'Union, Jean Claude Coulibaly.

Bamba Alex Souleymane intègre le Conseil des Sages de l'UNJCI

Après la nomination de Yao Noël à la tête du Conseil des Sages de l'UNJCI, Jean Claude Coulibaly vient de dévoiler une liste de quatre vétérans de la presse, pour faire désormais partie du Conseil des Sages. Il s'agit de Bamba Alex Souleymane, Marie-Paule Djedje, Mam Camara et d'Amédé Assi Adon.

Aussitôt, Yao Noël, le Président du Conseil des Sages de l'UNJCI, a rassuré de l'engagement sincère, franc et loyal de tous les membres aux côtés du Conseil exécutif d l'Unjci, gage du succès de la mission à eux confiée.

"Monsieur le Président, permettez, une fois encore, que nous vous exprimions nos remerciements et nos sentiments de gratitude pour le choix porté sur nos modestes personnes pour sieger au Conseil des Sages de L'UNJCI, ainsi que pour vos efforts et actes quotidiens, inlassables et bénéfiques pour la grande famille des journalistes ivoiriens", s'est félicité Yao Noël.

Le Président du Conseil des Sages de l'UNJCI a ensuite exhorté à l'union et à la solidarité de toutes les générations et positions confondues, en vue du succès et du rayonnement continu de l’Union qui devra toujours porter son nom.

Quid de Bamba Alex Souleymane !

Diplômé des Hautes Études Internationales à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Bamba Alex Souleymane a été successivement chef des services Sports et International à la RTI (Radiodiffusion télévision ivoirienne ) et Rédacteur en chef du journal Le Démocrate.

Conseiller Spécial de trois Premiers ministres ivoiriens, et non des moindres que sont Seydou Diarra, Charles Konan Banny et Guillaume Soro, Bamba Alex Souleymane est aujourd'hui le PDG des Éditions Dunuya Communication.

"Je souhaite qu'il apporte sa touche de sagesse au fonctionnement de cet organe statutaire de l'Unjci, et au delà de Bamba Alex, j'adresse des félicitations aux autres membres, en espérant l'implication de tous les sages de notre profession, qui ne sont pas membres, tout le monde ne pouvant y être. Je pense notamment à tous les anciens présidents et anciens PCA et autres doyens et sages de la corporation", suggère Alafé Wakili, directeur général de L'intelligent d'Abidjan.

L'émouvant témoignage d'Ambroise Tiétié (journaliste à Le Rassemblement) sur Bamba Alex Souleymane

"Monsieur Bamba Alex, dans le milieu, on l'appelle l'instance de validation; et à raison, parce que c'est un homme d'une telle culture. Il a une culture éclectique sur laquelle tout le monde est unanime. Et ce que tout le monde remarque surtout, c'est qu'il a une grande maîtrise de la langue de Molière. Il en fait étalage chaque fois qu'il en a l'occasion, aussi bien sur les plateaux de télévision que par écrits. Moi, j’ai une histoire particulière avec lui. Il est quasiment mon père au sens le plus noble du terme. Parce que c'est lui qui m'a donné ma première chance; c'est lui qui m'ouvre les portes de cette noble profession en me prenant sous ses ailes. Je lui dois beaucoup, pour ne pas dire tout. Donc, je me réjouis de cette nomination qui, pour moi, va de soi. Vu sa stature, il ne pouvait pas ne pas être dans ce cénacle là. Je lui souhaite bon vent. Je souhaite bon vent à toute l'équipe".