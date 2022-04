Culture: L’Attekprè et le Ngofè inscrits sur la liste du patrimoine national

La direction régionale de la Culture et des Industries des arts et du Spectacle de l’Agnéby-Tiassa, a fait, le jeudi 07 avril 2022, sa rentrée culturelle, à Agboville.

​Agnéby-Tiassa : La Direction régionale de la Culture fait sa rentrée culturelle sur fond d’espoir

« La rentrée culturelle est une cérémonie officielle qui s’organise chaque année et qui marque le lancement des activités, actions et événements artistiques et culturels qui s’y dérouleront. C’est également une plateforme d’informations des partenaires, qu’ils soient institutionnels, techniques, financiers, des opérateurs culturels, et des artistes sur l’actualité du ministère de la Culture et de l’Industrie des arts et du Spectacle », a déclaré Abdoul-Razack Adamou, en présence du préfet de région, préfet du département d’Agboville, Sihindou Coulibaly.

Et d’ajouter : « Notre rôle, est d’accompagner les communautés qui le veulent bien à protéger leur patrimoine culturel. Nous allons venir à vous mais nous serons encore plus sensibles si la démarche s’inversait pour identifier, collecter et documenter les éléments et les biens de votre patrimoine culturel que vous voudriez bien soumettre à notre attention ».

Placée sous le thème : " Les industries culturelles et créatives au service du développement humain et durable", l’édition 2022 a été l’occasion pour la direction régionale de la Culture, d'honorer 8 personnalités pour leur engouement en faveur du développement des arts et de la culture dans le département d’Agboville.

Saisissant l’occasion, le représentant de la ministre N’Guessan Kouamé Harlette Badou, dans la région, a annoncé l’inscription sur la liste du patrimoine culturel national, de l’Attekprè (musique des tambours parleurs des communautés Abidji de Sikensi) et du Ngofè (musique des trompes traversières des Abbey de Grand-Morié d’Agboville) depuis le 24 janvier 2022, par un arrêté ministériel.

Notons que cette cérémonie a enregistré la présence d’Adou Gbalé, 5e vice-président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, représentant le parrain, le ministre de la Santé, Dimba Pierre, du 3e adjoint au maire d’Agboville, Choho Thomas, et de Nanan N’Dori Joseph, président régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels.

Abdoul-Razack Adamou n’a pas manqué de dire que cette année est consacrée à de nombreuses actions en vue d’accroître davantage l’impact des acteurs directs et indirects, et de tous les bénéficiaires de la chaîne de valeur. « J’invite nos porteurs de projet, promoteurs ou directeurs de festival de la région à faire des propositions en rapport avec le thème suscité », a-t-il réaffirmé

Créer des salles de spectacle dans la région, sillonner les communes de la région pour étudier et négocier les conditions d’accès aux espaces de diffusion afin de proposer des programmes plus réguliers d’animation artistique, avoir des spectacles de qualité régulièrement, sont entre autres les actions et le plan d’activités de la direction régionale de la Culture pour cette année.

« Chers parents, nous avons le devoir de garder intact notre culture ou de l’enrichir afin de la céder aux générations futures...Notre mission est de nous soutenir au développement de la région. C’est pourquoi, nous tenons à vous accompagner dans la réflexion en collaboration avec le Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa et l’ensemble des communes », a plaidé le directeur régional de la Culture.

Tizié TO Bi

Correspondant régional