Didiévi: La MUDESN’D lance la première édition du ''N’DUI FESTIVAL''

La Mutuelle de Développement Économique et Social DE N’DUNIA-DIDIEVI (MUDESN’D) a lancé, dimanche 10 avril 2022, la première édition du « N’DUI FESTIVAL ». Ce rendez-vous culturel, premier du genre dans le département de Didiévi, se tiendra du 15 au 18 avril 2022 lors de la traditionnelle fête de ‘‘paquinou’.

Ce qui va se passer à Didiévi pendant la période de Pâques

Le Centre de Perfectionnement aux Métiers du Bois a servi de cadre au lancement officiel de cette activité. Cette tribune a été le lieu pour Gervais Brou, Président de la Mutuelle de développement Économique et Social DE N’DUNIA-DIDIEVI, de présenter le « N’DUI FESTIVAL » aux mutualistes et à la presse.

Placé sous le thème ‘’CULTURE ET TOURISME FACTEUR DE COHESION SOCIALE’’, le N’DUI FESTIVAL ambitionne de contribuer au développement durable des villes et villages NZIKPLI et N’GBAN par la mise en place d’un cadre d’échange entre les filles et fils favorables au développement socio-économique, culturel et touristique à l’instar du Festival du Zanzan, de l’Abissa festival et le Popo-carnaval.

Poursuivant, Gervais Brou a expliqué à l’assemblée le contenu de la première édition du « N’DUI FESTIVAL » qui sera émaillé de conférences thematiques, de parades, de foire commerciale et des animations promotionnelles, des mini-concerts de musique Tradi-moderne et urbaine, des spectacles de théâtre, de contes et d’humour, des exhibitions de danses traditionnelles, un concours de beauté, des exhibitions de jeux traditionnels, un concours culinaire et des activités sportives.

Notons que cette initiative de la MUDESN’D vise le rapprochement des filles et fils NZIKPLI et N’GBAN. Dans un cadre d’échange socio-économique, culturel et touristique, ce festival se tiendra tous les ans pendant les périodes de Pâques.