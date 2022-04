Droits de la Femme à Tengrela: Le plaidoyer de Salimata DEMBELÉ-DIARRA

La Fédération des Groupements et Associations Féminins de la Bagoué (FEGAF-Bagoué) a célébré le 26 mars dernier, au terrain de Tengrela, la Journée Internationale des Droits de la Femme. Un moment mis à profit par la Présidente de cette fédération, pour porter un message à l'endroit des cadres et des femmes de la Bagoué, particulièrement celles de Tengrela.

Journée des Droits de la Femme : Ce qu'il s'est passé à Tengrela

«Nous devons aider nos autorités gouvernementales à apporter des réponses rapides et efficaces aux problématiques liées aux questions de l’égalité des genres. Nous devons tous plaider pour que tous les cadres de notre région, main dans la main, unis comme une seule femme oui "une seule femme" et non un "homme" participent à la réalisation de ce défi hautement stratégique pour "notre" région », a-t-elle plaidé.

Car, estime-elle, ce n’est qu’à travers les efforts des groupements locaux des femmes et le soutien des élus et cadres que la Bagoué pourra faire face aux défis de l'égalité de sexe et d'autonomisation des femmes, pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable.

Elle en a profité, pour remercier tous les cadres qui travaillent dans ce sens, notamment, M. Bruno Nabagné KONÉ, le parrain naturel de la FEGAF-BAGOUÉ qui, depuis une dizaine d'années, ne cesse d'apporter son appui à la gent féminine.

Pour sa part, M. KONÉ a félicité la FEGAF-BAGOUÉ pour l'image de rassemblement et d'union qu'elle montre à chacune de ses sorties, quand il s'agit de développement et d'autonomisation des femmes.

La cérémonie a enregistré entre autres la présence du Maire de Tengrela M. Bakary Ballo, de la Députée Mariam Traoré et plusieurs opérateurs économiques et partenaires.