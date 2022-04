FIF: Boka Arthur, Eboué et Doumbia Seydou rejoignent Drogba

Plusieurs anciens footballeurs de la génération dorée des Éléphants de Côte d'Ivoire, continuent d'apporter leur soutien à Didier Drogba dans le cadre de l'élection à la Fif. Ce qui fait mentir ses détracteurs qui estiment que l'ancien buteur ivoirien n'a pas le soutien de ses anciens coéquipiers.

Eboué Emmanuel zappe Idriss Diallo et rejoint Didier Drogba

Candidat déclaré à l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football, l'ancien capitaine des Éléphants, Didier Drogba, bénéficie du soutien d'une grande majorité des populations ivoiriennes, mais également de plusieurs de ses ex-coéquipiers en sélection nationale.

Après Baky Koné dit Baky, d'autres anciens footballeurs de la génération dorée, continuent d'accorder leur soutien à Didier Drogba. On peut citer Boka Arthur qui a pris position à travers un messenge posté sur la toile.

"Moi, je soutiens Didier Drogba parce que je suis sûr qu'à travers ce nom-là, le football ivoirien ressuscitera au niveau national comme international. En plus, son programme qui est la Renaissance veut tout dire. Ça donnera le libre choix aux joueurs d'évoluer où ils veulent. En Côte d'Ivoire, ils pourront rester parce qu'ils auront de quoi manger et nourrir leurs parents. Il y aura beaucoup de recruteurs. Le football ivoirien en gros, sera suivi partout dans le monde et pour finir, il a été lui-même joueur, il a un très grand nom. Donc il ne viendra pas là pour faire n'importe quoi. Il a son propre nom à défendre. Bonne chance DD11", a posté l'ancien latéral gauche des Éléphants.

A sa suite, Doumbia Seydou est également monté au créneau dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Il a fait savoir que son ancien capitaine est la solution actuelle pour donner un souffle nouveau aux jeunes footballeurs ivoiriens.

Eboué Emmanuel, qui avait été aperçu dans le camp Idriss Diallo, a donné sa vraie position. '' Nous sommes avec toi frère Président Didier Drogba", a-t-il indiqué sur Instagram.