Tricycles et Motos taxis: Tout change, ce que le SYNATMTCI a décidé

Le Syndicat National des Tricycles et Motos taxis de Côte d’Ivoire (SYNATMTCI) a entamé la phase d’assainissement du secteur en vue de la professionnalisation et de l’autonomisation économique des acteurs de ce secteur.

Le SYNATMTCI signe une convention avec Orient Sécurité CI pour le Tracking de ses Tricycles et Motos taxis

Décidé à professionnaliser le secteur des Tricycles et Motos taxis en Côte d’Ivoire, le SYNATMTCI mène plusieurs activités dans l’interêt de ses membres. Ce mardi 12 avril 2022, le Syndicat National des Tricycles et Motos taxis de Côte d’Ivoire a procédé à la signature d’une convention de partenariat pour la géolocalisation (Tracking) des motos et Tricycles de sa corporation. Cette signature a eu lieu à Abidjan-Cocody, dans les locaux de Orient Sécurité, une société spécialisée dans le domaine de la sécurité électronique, à savoir la géolocalisation, la vidéosurveillance, le contrôle d’accès, l’alarme anti intrusion, la pose de barbelés et clôtures électriques, etc.

La convention signée par le SYNATMTCI avec Orient Sécurité, permettra à la dernière citée, de procéder à la géolocalisation (Tracking) des motos et Tricycles de cette corporation. « Les motos taxis contribuent à l'effort économique de la Côte d’Ivoire. Ce secteur était quelque peu laissé pour compte. Nos frères étaient livrés à eux-mêmes. Au regard des nombreux vols, il fallait trouver une solution. Orient Sécurité est spécialisée dans le domaine de la sécurité électronique, existant depuis une dizaine d'années. Nous avons décidé d'accompagner le syndicat dans la sécurisation de leurs engins mais surtout de leur business; assurer la pérennité de leurs revenus. Toute chose qui participe au développement économique de la Côte d’Ivoire », a déclaré Adama Bamba.

Selon le Directeur général de Orient Sécurité, au delà du tracking, il y a le suivi de l'activité de transport. Cette convention de partenariat, à l’en croire, va consister à équiper tous les engins (tricycles et motos taxis), d’un système de tracking qui permettra de retracer les engins en cas de vol. Se réjouissant de ce partenariat, Atchori Venance Okon, le président du SYNATMTCI, a dit fonder beaucoup d’espoir dans la collaboration avec Orient sécurité car, dira-t-il, le vol de leurs tricycles et Motos taxis, est devenu légion à travers le pays. « A travers ce partenariat, chacun de nous va s'y mettre pour le bonheur de notre activité », a-t-il espéré. A noter que le SYNATMTCI revendique près de 20 mille acteurs sur toute l’étendue du territoire national, dont 5000 environ, dans le district d’Abidjan.