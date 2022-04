RHDP - Lôh-Djiboua: Démasqué, Amédé actionne l’ancien maire de Guitry

Au RHDP Lôh-Djiboua, le désormais ancien ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédé Kouakou Koffi, engagé dans une querelle de leadership avec Mme Patricia Yao, député-maire de la localité de Guitry, dans la région du Lôh-Djiboua, s’est fait prendre au piège après une cérémonie d’investiture à Guitry, abusivement qualifiée d’hommage au président Alassane Ouattara.

RHDP - Yao Kouadio (ancien maire de Guitry et proche du ministre Amédé Kouakou) s’en prend violemment à Patricia Yao

Le samedi 9 avril 2022, alors qu'il était parrain de la cérémonie d'investiture du bureau d'un mouvement de jeunesses, dénommé Jeunesses unies pour le développement de Guitry (JUDG), le Ministre-maire de Divo n'a pas hésité à se faire passer pour le nouveau leader du Lôh-Djiboua sur qui le président Alassane Ouattara devrait désormais compter. "Sur invitation de la jeunesse de Guitry, dans la région du Lôh-Djiboua, j’ai parrainé ce samedi 9 avril 2022, une cérémonie d’hommage au Président de la République, SEM ALASSANE OUATTARA. L’ ambiance chaleureuse et l'effervescence des jeunes traduisaient aisément l’engouement autour de cet événement. Les projets et actions de développement de la région du Lôh-Djiboua initiés par SEM ALASSANE OUATTARA ont guidé ces festivités de reconnaissance et de remerciements à l’endroit de l'infatigable Bâtisseur", a écrit Amédé Kouakou Koffi sur sa page Facebook.

Puis d’ajouter: " J'ai félicité cette initiative tout en insistant sur la nécessité absolue de la paix , de la cohésion sociale et de la tolérance mutuelle pour le mieux être des populations de la région et des jeunes en particulier. Le Président de la Jeunesse de Guitry a été officiellement installé au cours de cette sympathique cérémonie". Cette cérémonie supposée d'hommage au président de la République, s’était déroulée sans aucune affiche ni banderole, encore moins tee-shirt à l’effigie du président Alassane Ouattara.

"Il est venu investir soit disant, un mouvement de jeunes. Comment cela se fait-il qu’il (le ministre Amédé) fait une publication mensongère qui parle de journée de reconnaissance au PRADO ? Les chefs de villages de Guitry ont tous refusé de s’associer à cette cérémonie. Il a tenté de les corrompre, de les menacer, ils n’ont pas marché. Il a dû aller chercher quelques chefs à Yocoboué. Il était entouré rien que de cadres de l’opposition ( PDCI -PPACI ). Que prépare-t-il par ce rapprochement avec les dignitaires de ces partis ?", s’est intrigué un cadre du RHDP. Accusé de se rapprocher des partis d’opposition afin de fragiliser la députée-maire Patricia Yao dans la région du Lôh-Djiboua, Amédé Kouakou a remis en selle l’ancien maire de la commune de Guitry, Yao Kouadio, qui a animé une conférence de presse, mardi à Abidjan, pour se justifier.

L'ancien maire de Guitry, Yao Kouadio, en mission pour Amédé Kouakou?

« Le RHDP à Guitry est caporalisé par madame la député-maire Koko Patricia Sylvie YAO, qui est directrice de cabinet de madame la première Dame, elle est député-maire de Guitry, elle est présidente de la Fondation mère-enfant, elle est au niveau du café-cacao…bon. Elle est partout à la fois. Peut-être que les lois de la Côte d’Ivoire l’autorise mais pour nous, ce sont des éléments qu’il faut signaler parce que ce sont des éléments qui permettent à cette de croire qu’elle est au-dessus de tout et qu’elle peut se permettre tout. Elle est qui est arrivé en 2015 en tant que RHDP à Guitry, c’est elle qui aujourd’hui stigmatisé tous les militants, les traitant de pro ceci, pro cela, en fonction de son jugement. Il faut aussi dire que le RHDP Guitry est aujourd’hui par la force des choses devenu un club de soutien à YAO Patricia », a déblatéré Yao Kouadio.

Revenant sur la supposée cérémonie d’hommage, l’ancien maire de Guitry a parlé mais sans convaincre. « Ce samedi 09 Avril 2022, une cérémonie d’hommage, j’insiste, il s’agissait bel et bien d’une cérémonie d’hommage au Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement dans notre département qui nous est si chère, le département de Guitry. Pour ceux qui avaient été présents, je crois que vous êtes les témoins de ce qui s’est passé. Le contenu du message qui a livré, fini par convaincre qu’il s’agissait effectivement de rendre hommage au Chef de l’Etat pour ses actions, à travers son Ministre Amédée KOUAKOU. Rien d’autre », s’est-il justifié.

Puis d’ajouter: « Ceux qui ont donc eu cette initiative sont des jeunes regroupés au sein d’un mouvement dénommé Jeunesse Unie pour le Développement de Guitry. Je pense qu’avant qu’on arrive à l’identité politique de ces jeunes qui ont eu le courage de faire ce que personne d’autre n’avait fait à Guitry depuis 2011, il faut d’abord situer la justification de la création de leur mouvement dénommée JUDG (…) Cette structure a été crée pour redynamiser les actions du RHDP à Guitry (…) Dire qu’il n’y avait pas d’affiches à l’effigie du Président, c’est de la pure affabulation. Les enfants ont fait avec les moyens dont-ils disposent. Il y avait deux affiches dont une affiche du Président Ouattara avec le Ministre Amédée. Dire que ce sont les jeunes de l’opposition, c’est du pur mensonge. Ces jeunes sont bel et bien du RHDP et ont activement battu campagne pour le Président de la République », a insisté le proche d’Amédé Kouakou.