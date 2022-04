Élection à la FIF: Emma Lohoues se rallie à Didier Drogba

La belle Emma Lohoues a posté une photo de Didier Drogba sur sa page Facebook. Ce qui est considéré par de nombreux observateurs comme un soutien dans le cadre de l'élection à la Fédération ivoirienne de football.

Emma Lohoues apporte son soutien à Didier Drogba

Les débats autour de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football (Fif), font rage sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans bien d'autres lieux. Jamais une élection à l’instance dirigeante du football ivoirien n’avait suscité autant d’engouement, et la candidature de l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, y est certainement pour quelque chose. Étant l'une des personnalités les plus influentes au monde, la présence de Didier Drogba a mis la lumière sur cette élection à la Fif, autrefois, quasi inaperçue.

Pour de nombreux observateurs, Drogba est la solution pour rehausser l'image du football ivoirien. Le dimanche dernier, de nombreux ivoiriens ont pris d'assaut le siège de la Fédération ivoirienne de football pour accompagner l'icône nationale lors du dépôt de ses dossiers de candidature.

'' Nous y voila enfin! Je suis heureux que nous ayons l’opportunité de concourir à l’élection de la fédération ivoirienne de football. Comme je le dis souvent, ma candidature est celle de l’unité et celle des acteurs du football. Ce sont eux qui ont posé leur candidature ce jour par mon biais. Mon projet, notre projet est celui de la renaissance du football, tout à fait en lien avec la vision d’émergence, insufflée depuis une dizaine d’années par le Président de la République. C’est le projet de la renaissance et celui de l’émergence. Je suis sincèrement content et j ai hâte que la campagne soit officiellement lancée… Je souhaite donc une belle campagne à tout le monde et bonne chance à tous les candidats'', a lancé Didier Drogba après le dépôt de ses dossiers.

Depuis lors, Drogba continue de recevoir de nombreux soutiens. Après certains footballeurs, DD vient de recevoir le soutien d'Emma Lohoues dans le cadre de cette élection à la Fif. C'est en tout cas ce que pensent de nombreux observateurs après une publication de l'actrice ivoirienne sur sa page Facebook. En effet, l'ex copine de feu Dj Arafat a posté une photo de Didier Drogba, en laissant le commentaire suivant: ''Tebily''.