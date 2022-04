Elections - Mabri Toikeusse optimiste: "Notre heure de gloire sonnera"

MABRI Toikeusse, président du conseil régional du Tonkpi, était, dimanche 10 Avril 2022, au contact de sa population, dans la continuité de sa politique de proximité et d’actions de développement. Au menu d'une journée d’intenses activités dans les tribus Youpieu et Wior de la sous-préfecture de Goulaleu : l'identification des difficultés des populations rurales, les coupures de ruban pour inauguration d'écoles, des échanges fraternels et l’appel à la cohésion sociale pour un développement harmonieux et durable.

En tournée à Bin-houyé, Mabri Toikeusse vante ses réalisations à la tête du Conseil régional du Tonkpi

A un an des prochaines élections municipales et régionales, la visite de Mabri Toikeusse, par ailleurs président de l’UDPCI, sonne en effet comme un avant goût d'une campagne électorale qui ne s’assume pas encore comme telle, mais qui est bien lancée. En effet, après l'écrasante victoire de son parti l'Udpci partout dans le Tonkpi, Mabri Toikeusse peut se livrer à nouveau à son exercice favori : le contact sur le terrain, l'écoute des populations, histoire de toucher du doigt les petits et grands problèmes de la région dont il reste le leader.

Dans la ville de Bin-houyé, point de départ, le président MABRI a pris langue successivement avec les responsables du lycée municipal pour s'enquérir de l'état de décrépitude dudit établissement, le second imam dont la maison a pris feu le mois dernier et Bah Gonli, chef de tribu hospitalisé. Dès 9 heures, le cortège du président du conseil régional du Tonkpi a pris la direction de la sous-préfecture de Goulaleu. Là bas, l'hôte du jour à été célébré à Kiatouo, village de feu Dekassan Douagbeu.

Suscitée par l'honorable Kokousse Tomin Alexis, député de la circonscription de Bin-houyé / Goulaleu, la visite de Mabri Toikeusse était très attendue des populations. « C'est pour nous un rêve que nos ancêtres et le député Tomin Alexis ont permis de se réaliser», a dit le porte-parole des populations dans son allocution. Village de près de 3000 âmes, Kiatouo est dépourvu d'infrastructures. « Ce village a été de tout temps oublié de tous les projets de développement. Vous sachant solution au mal, président Mabri, nous vous appelons au secours de Kiatouo qui n'a jamais eu d'école, de centre de santé, d'électricité et même de pompes hydrauliques à motricité humaine», a déploré l'honorable Tomin Alexis.

"Maintenons seulement notre complicité intacte"

Touché par la situation, le président du conseil régional du Tonkpi a annoncé sur le champ la construction d'urgence d'une école primaire avant la prochaine rentrée des classes. A Yiepleu, le tableau sombre du sous-développement était le même. Route impraticable, absence d'électricité et d'écoles ont été également exposés par les populations. La promesse de trouver réponse à cela a été faite par Mabri. « L'éducation a toujours constitué une priorité pour le Conseil régional que je dirige. Ce qui explique le fait que nous soyons le premier conseil régional à avoir construit le plus d'établissements scolaires en Côte d'Ivoire », a indiqué Mabri Toikeusse.

A Gbampleu, le président de l'Udpci a procédé à la remise officielle d'une école primaire construite par le conseil régional du Tonkpi à travers une bruyante cérémonie de coupure de ruban. Dans le prolongement de cette dynamique d’échanges avec la jeunesse et les femmes, le président de l'Udpci a expliqué l'insuffisance des fonds du conseil régional du Tonkpi. Difficulté qui ne l'éloigne pas du peuple qui lui voue une administration sacro-sainte.

A Mahapleu, à quelques longueurs de Toulepleu, et dernière étape de la tournée, l'engouement populaire était le même. Le fils Mabri y est fait chef en lui offrant une énorme chaise royale joliment sculptée. « A vous mes parents, je suis venu vous dire que notre victoire n'est plus loin. Restons éveillés et mobilisés. J'ai pris avec vous l'engagement de ne jamais vous trahir, encore moins vendre la terre de mes ancêtres. Je tiendrai parole. Maintenons seulement notre complicité intacte. Et notre heure de gloire sonnera ! », a révélé le visiteur du jour devant une foule en liesse.

Une correspondance de Sony WAGONDA