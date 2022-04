Démission du gouvernement: Ce que Nassénéba Touré a fait ce jeudi

La ministre Nassénéba Touré a tenu à exprimer sa reconnaissance à l’endroit des secrétaires en fonction au ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE), pour leur apport inestimable à la bonne marche de l’Administration.

Nassénéba Touré exprime sa reconnaissance à ses secrétaires avant l'annonce du nouveau gouvernement

Au cours d’une rencontre organisée jeudi 14 avril 2022 à la salle de conférence du cabinet du MFFE sis au 16e étage de la Tour E, à la cité administrative d’Abidjan Plateau, Nassénéba Touré, parlant avec son “cœur”, a félicité les secrétaires en fonction dans son département ministériel, pour leur abnégation au travail.

Elle a estimé que ces assistantes sont les “portes d’entrée”, les “portes de sortie” et le “coffre-fort” du ministère qui a pu faire bouger les lignes en une année, grâce à leur dévouement et leur professionnalisme.

“Vous êtes les premières à venir au travail et les dernières à partir… Et vous subissez les humeurs de vos patrons. Les secrétaires souffrent”, a admis la ministre, tout en reconnaissant que malgré ces situations, elles ont un “état d’esprit maternel”, acceptent tout et se surpassent.

C’est pourquoi, la ministre a salué le thème de la Journée mondiale des secrétaires, à savoir “Aller au-delà du standard”. Pour elle, sortir des standards, c’est la qualité des secrétaires: venir plus tôt au travail, travailler durant des week-end lorsque les charges l’imposent, imaginer un mécanisme plus efficace pour un meilleur résultat, se former au digital, savoir faire des cartes de visite, être apte à formuler des mots de remerciement, se former, être bilingue/trilingue, avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique…

Pour toutes leurs prouesses, la ministre a promis de s’atteler à soutenir les secrétaires tout en les rassurant sur la prise en compte de leurs doléances.

Par ailleurs, Mme Fé Bi Konan, inspecteur principal en technique administrative et bureautique au Lycée technique d’Abidjan, a entretenu les 33 membres de l’Amicale des secrétaires du MFFE sur le thème “Au delà du Standard”.