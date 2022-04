Agnéby-Tiassa/ Mé : Des PCA de sociétés sensibilisés à la gestion fiscale

En vue d’amener les présidents de conseils d’administration (PCA) des sociétés coopératives des régions de l’ Agnéby-Tiassa et de la Mé, au respect de la loi et des dispositions règlementaires qui existent, la direction régionale des impôts d’Agboville, a organisé à leur intention, une séance d’informations et de sensibilisation sur la gestion fiscale.

Gestion fiscale : Des Pca exerçant dans l' Agneby-Tiassa, sensibilisés

« L’objectif de la rencontre était d'informer les PCA des sociétés coopératives afin de leur donner la formation nécessaire à une gestion efficiente de la fiscalité de leurs entreprises. Leur expliquer que la société coopérative est d’abord et avant tout, une entreprise et en tant que telle, elle obéir à des règles de gestion », a affirmé Georges Koré, directeur régional des impôts l’ Agnéby-Tiassa/ Mé.

C’était le jeudi 14 avril 2022, à la salle des fêtes de la mairie d’Agboville, en présence de Loukou Koffi Bernard, directeur régional de l’Agriculture et du Développement rural de la Mé/ Agnéby-Tiassa, et de Soro Waletchien, délégué régional du Conseil café-cacao d’Agboville (Adzopé, Akoupé et Yakassé-Attobrou).

Pour l’administrateur général des services financiers, la rencontre s’inscrit dans la cadre de la politique de proximité d’apporter l’information nécessaire sur la gestion fiscale des sociétés coopératives en Côte d’Ivoire. À la question de savoir comment se font les contrôles et sur quoi portent-ils, Goeorges Koré s’est voulu clair :

« Notre pays a adopté un système déclaratif où le client lui-même vient faire sa déclaration quand il crée son entreprise...Il vient périodiquement donner le fruit de ce fonctionnement. Et, en fin d’année, il y a également des déclarations annuelles qui sont produites. Après quoi, il incombe à l’administration fiscale de vérifier de la sincérité de ce qui est déclaré. Et donc, dans ce cadre-là, le contrôle qui est fait obéit à une procédure contradictoire, où l’opportunité est donnée au client de pouvoir répondre aux reproches qui lui sont faites. Il y a également un autre type de contrôle de procédures d’office, qui, eux, sanctionnent le défaut de déclaration. Mais, s’il arrive que le client ne les fait pas lui-même vu que nous sommes dans le système déclaratif, nous sommes obligés de l’amener à le faire et donc par mesure de taxation d’office qui elle-même est encadrée par les dispositions du livre de procédure fiscale. Ce ne sont donc pas des situations d’abus, tout est fait dans les règles de l’art », a-t-il déclaré.

À en croire le directeur régional des impôts d’Agboville, les PCA retournent satisfaits car les échanges leur ont permis de toucher du doigt les préoccupations mais aussi de leur apporter l’information appropriée. Ce qui leur permettra de faire face aux nouveaux défis.

Présent à la cérémonie, le préfet de région, préfet du département d’Agboville, Sihindou Coulibaly a souhaité que ce genre d’initiatives, soit démultiplié afin de mieux informer les populations.

« Je crois fermentent que la mise en place d’un cadre permanent d’échanges entre l’administration et les producteurs de cacao permettra d’apporter une solution idoine pour la meilleure commercialisation du cacao », espère l’administrateur civil.

Tizié TO Bi

Correspondant régional