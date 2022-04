Fête de Pâques très spéciale pour Emma Lohoues: La raison

L'influenceuse ivoirienne Emma Lohoues célèbre son 36e anniversaire ce dimanche 17 avril 2022, jour de la fête de Pâques.

Emma Lohoues: ''36 printemps, même pas une ride''

Ce dimanche 17 avril 2022 marquant la célébration de la fête de Pâques, est également un jour assez spécial pour l'actrice ivoirienne Emma Lohoues. En effet, l'influenceuse célèbre ce jour son 36e anniversaire. Un événement heureux qu'elle a confié au Seigneur en postant une vidéo dans laquelle l'on la voit dans un lieu saint, récitant des paroles bibliques.

'' En ce jour spécial de la Pâques, jour de mon anniversaire, je ne pouvais rentrer dans ma 36ème année sans te louer. Toi qui ne cesse de m’élever, toi qui ne cesse de me bénir, toi qui ne cesse de faire de mes ennemis, mon marchepied…Mon PAPA JESUS, je renais de nouveau aujourd’hui avec toi. Tu as fait de ma vie un parfum de bonnes odeurs dont les effluves innondent tout sur mon passage…Merci mon secret ??? c’est lui JESUS…mon papa , mon Meilleur ami, mon devant, mon derrière, je le vis, je le respire. Je l’adore. Bonne fête de Pâques à tous et joyeux anniversaire à moi. Dieu vous bénisse'', a écrit LOHOUES YEDMELY EMMANUELLA JESUS GRÂCE DIVINE alias Emma Lohoues sur les réseaux sociaux.

Le belle Emma Lolo est encore revenue à la charge en postant une autre vidéo dans laquelle, elle exprime sa joie d'avoir aujourd'hui 36 ans. Et, tout porte à croire que l'ex copine de feu Dj Arafat mijote quelque chose pour son anniversaire.

'' Parce qu'un point de lumière dans un océan d’obscurité brille toujours… Merci pour tout mon grand Barbu. Happy birthday to me. 36 printemps, même pas une ride'', a ajouté la belle Emma Lohoues.