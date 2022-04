Côte d'Ivoire : L'émouvant message de Guillaume Soro aux Ivoiriens

Depuis son exil européen, l'ancien président de l'Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, a adressé un message aux chrétiens catholiques, à l'occasion de la célébration de la Pâques.

Guillaume Soro : " Laissons-nous conduire dans une nouvelle alliance avec le Seigneur"

Chères Sœurs et chers Frères chrétiens, Chers Amis du Christianisme, Nous célébrons ce jour la fête de Pâques, symbole de la résurrection du Christ. Ce grand jour représente un moment de renaissance pour tous les chrétiens.

Au terme d’une nouvelle expérience de cheminement, dans le silence, le recueillement et la contrition, sur les pas de la Passion du Christ, laissons-nous conduire dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. C’est pourquoi, dans la lumière du pardon, abandonnons-nous à notre foi chrétienne et appelons l’esprit de la Sagesse du Père pour illuminer nos pas dans les sentiers de nos vies assombries trop souvent par nos égoïsmes.

Ainsi que la Vie a vaincu la mort, puissions-nous détruire en nous le mal et faire de notre cœur le siège de l’amour de son prochain afin que règne la concorde autour de nous et dans notre pays. Bonne fête de Pâques à chacun et à tous !

Guillaume Kigbafori SORO