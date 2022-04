Téné Birahima aux soldats: "Demeurez des hommes intègres et professionnels"

Le Ministre d'État, Ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara a visité, dans l'après-midi du jeudi 14 avril 2022, l'État-Major de l'Armée de Terre (EMAT), situé à l'ancien Camp d'Akouédo, après la visite l'année dernière du nouveau Camp.

Pourquoi Téné Birahima félicite le Chef d'État-Major de l'Armée de Terre

Le Ministre d'État qui renoue avec ses visites de terrain afin de s’imprégner des réalités de ses hommes dans les casernes militaires, a suivi avec une attention particulière, à la salle de réunion, la présentation de l'EMAT, créé en 1960 au lendemain de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

« S'entretenant avec la Troupe, à la place d'armes, M. Téné Birahima Ouattara a rappelé que « l'Armée de Terre qui compte près de 8200 hommes est le socle de notre armée ». Il n’a pas manqué de rendre un « vibrant hommage à tous les frères d’armes tombés sur le champ d’honneur dans l’accomplissement de leur mission. C'est pourquoi, il a demandé aux soldats de l’Armée de terre de « demeurer des hommes intègres, dignes et professionnels ».

En outre, le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense a, au nom du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, Chef Suprême des Armées qui consent d'énormes efforts pour le renforcement capacitaire des Armées, félicité le Chef d'État-Major de l'Armée de Terre pour l'excellent travail qu'il abat quotidiennement.

Au programme de cette visite, le Patron de la Défense a inauguré la salle de gym offerte par le Chef d’État-Major Adjoint de l’Armée de Terre, le Général de Brigade Chérif Ousmane.

Il a ensuite mis le cap sur la place d’honneur avant de rejoindre le 1er Bataillon de Commandos et Parachutistes (BCP) où il a suivi avec beaucoup d’attention un certain nombre d’exercices avant de se voir remettre les brevets de Commando et Parachutiste et les insignes de Corps.

M. Téné Birahima Ouattara a achevé sa visite par la rupture collective du jeûne à leurs côtés. Il a, au nom du Président de République, remercié les guides religieux pour leurs prières et bénédictions à l'endroit des autorités, des Armées, de la Gendarmerie, de la Police et pour la paix en Côte d'Ivoire.