Promu général, Ousmane Chérif adresse un message aux Ivoiriens

Au nombre des militaires promus généraux par Alassane Ouattara figure Ousmane Chérif. L'ancien commandant de la Compagnie Guépard n'a pas manqué de témoigner sa gratitude à Allah qui « exauce les prières ».

Ousmane Chérif : «Qu’Allah... accepte et exauce nos prières Amine»

Mercredi 22 décembre 2021, le Président Alassane Ouattara, chef suprême des armées, a procédé à la signature de plusieurs décrets portant promotions et nominations au sein des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI), de la Police Nationale, des Eaux et Forêts et de la Direction Générale des Douanes.

Ousmane Chérif fait en effet partie des treize (13) Colonels-majors promus au grade de Général de Brigade par le président ivoirien en cette fin d'année 2021. Il occupe par ailleurs le poste de Sous-Chef d’État-major de l’Armée de Terre.

Cette promotion a aussitôt suscité de nombreuses réactions, dont celle d'Alain Lobognon, ancien membre de la rébellion des Forces nouvelles (ex-FN). « Les grades dans l’armée ne se vendent, ni sur Twitter ni sur Facebook. Les initiés ont cette habitude de dire que "c’est le terrain qui fait le chef !" Ceux-là, ce sont des Chefs. Pas des chiffons », a-t-il tweeté.

L'intéressé a pour sa part posté un message sur sa page Facebook pour magnifier Allah pour cette promotion. « Bonjour Jummah à tous. Qu’Allah le tout puissant et miséricordieux accepte et exauce nos prières Amine », a-t-il déclaré.

« Tous les parachutistes célèbrent leur saint patron l’archange saint Michel le 29 septembre de chaque année. Je souhaite une bonne, heureuse et excellente fête à tous les parachutistes. ET PAR SAINT MICHEL VIVENT LES PARAS! » avait écrit le haut gradé de l'armée ivoirienne sur les réseaux sociaux, fin septembre.